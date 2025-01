Miłość i nadzieja. Zeynep i Arda będą razem? Ege załamie się gdy TO zobaczy! Streszczenie odcinka 115 Ask ve umut (22.01.2025)

Tureckie seriale już od wielu lat cieszą się ogromną popularności na całym świecie, ale 2025 rok zapowiada się pod tym względem wyjątkowo. To wszystko za sprawą "El Turco". To serial, na który czekają miliony widzów, bo w głównej roli obsadzono uwielbianego tureckiego aktora, Cana Yamana. Co wiemy o tym serialu?

O czym jest serial El Turco?

Bitwa pod Wiedniem oznaczała koniec ekspansji Imperium Osmańskiego na zachód – a dla jednego janczara – zupełnie nowe życie. Zanim bitwa została przegrana, Balaban (w tej roli Can Yaman) został skazany na śmierć w brutalnym akcie zdrady.

Ranny wojownik uciekł i trafił do wioski Moena we włoskich Alpach. Tam El Turco dochodzi do siebie i staje się obrońcą miejscowej ludności, pomagając jej stawić czoła brutalnym podatkom nałożonego przez feudalnego pana. Choć początkowo traktowany jest jako wróg, to stopniowo El Turco zdobywa zaufanie mieszkańców włoskiego miasteczka. Sprawy jednak się komplikują, gdy pojawia się jeden z dawnych wrogów Balabana, bezwzględny rycerz Marco...

Can Yaman jako El Turco – nowy serial zapowiada się epicko!

Can Yaman to gwiazdor tureckiej telewizji, któremu popularność przyniosły role przystojniaków w komediach romantycznych. "Wymarzona miłość" czy "Bay Yanlis" to tylko niektóre z nich. Od kilku lat Can Yaman prężnie rozwija swoją karierę aktorską także we Włoszech. W serialu "Viola come il mare" wystąpił u boku byłej Miss Włoch, Francesci Chillemi.

W "El Turco" Can Yaman wcieli się w tureckiego wojownika Hasana Balabana.

Do tej roli musiałem zdobyć wiele nowych umiejętności jak jazda konna, doskonałe posługiwanie się mieczem, walka. Musiałem także odświeżyć swój angielski [w "El Turco" po raz pierwszy gra po angielsku] i ogólnie jako aktor przekroczyłem wszelkie granice, bo to zupełnie inny gatunek niż produkcje, które robiłem wcześniej - powiedział w rozmowie z Variety.

El Turco - obsada

Oprócz Cana Yamana w serialu "El Turco" zagrali:

Greta Ferro,

Will Kemp,

David Nykl,

Slavko Sobin,

Hüseyin Avni Danyal,

Nigel Pilkington,

Madalena Aragão,

Veronica Ferres.

Kiedy premiera El Turco? Gdzie oglądać?

Premiera "El Turco" zaplanowana jest na 2025 rok, jednak dokładna data nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. "El Turco" produkowany był przez Ay Yapim dla Disney+, ale platforma zrezygnowała z tureckich produkcji i "El Turco" szuka teraz nowego domu.

Produkcja liczy 6 odcinków.

Mówi się, że nowy serial z Canem Yamanem w roli głównej w Turcji będzie można oglądać już w lutym 2025 roku. W innych krajach serial ma być dystrybuowany do różnych kanałów i platform streamingowych.

Zobacz zwiastun serialu El Turco

Dlaczego El Turco jest tak wyczekiwanym serialem?

Oczekiwania wobec serialu "El Turco" wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim fani Cana Yamana od dawna czekają na jego powrót na ekran w dużym projekcie a teraz, w dramacie historycznym aktor ma szansę zaprezentować się w zupełnie nowym świetle. Dodatkowo, serial łączy historyczną fabułę z elementami romantycznymi. Połączenie tych dwóch gatunków budzi zainteresowanie widzów na całym świecie.

Czy "El Turco" stanie się międzynarodowym hitem? Czas pokaże, ale wszystko wskazuje na to, że Can Yaman po raz kolejny oczaruje publiczność!