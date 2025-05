Taki będzie finał serialu Wichrowe wzgórze. Ślub, zaręczyny i... drugi ślub!

Spis treści

"Wichrowe wzgórze" - najnowszy turecki hit TVP

Tureckie seriale od lat biją w Polsce rekordy popularności. Po zakończeniu emisji uwielbianego "Złotego chłopaka", Telewizja Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu do ramówki telenoweli "Wichrowe wzgórze" (oryg. "Rüzgârlı Tepe"). Produkcja zadebiutowała na antenie we wrześniu 2024 roku i szybko zdobyła spore grono fanów.

Jej głównymi bohaterami są Halil i Zeynep, których połączyła zawiła przeszłość ich rodzin. W serialu "Wichrowe wzgórze" chęć zemsty przeplata się z miłością, a niepozorne sytuacje potrafią przerodzić się w prawdziwe konflikty.

Finał 1. sezonu serialu "Wichrowe wzgórze"

Postanowiliśmy sprawdzić, co wydarzy się w ostatnim odcinku 1. sezonu "Rüzgârlı Tepe". Możemy zdradzić, że widzów czeka karuzela emocji!

W finale tureckiego hitu zobaczymy Zeynep w sukni ślubnej! Nie będzie to jednak ślub z Halilem, a z jego wrogiem- Alperem. Dziewczyna zdecyduje się na ślub z mężczyzną, którego nie kocha, by chronić Halila. Ślub będzie dla nie traumatycznym wydarzeniem, a kiedy będzie siedziała w urzędzie, po jej policzkach będą płynąć gorzkie łzy.

To, co wydarzy się w urzędzie, wprawi widzów w osłupienie. Do sali waruje Halil, a pomiędzy nim a Alperem dojdzie do bójki. Następnie Halil weźmie Zeynep na ręce i z nią ucieknie! Alper dogoni zakochanych i będzie celował z broni do ukochanego Zeynep. Jego zamiary przerwie jednak policja.

Następnie zobaczymy, jak zakochani spędzają ze sobą romantyczne chwile. Halil uklępnie przed ukochaną na plaży i się jej oświadczy!

Kochałem cię nawet wtedy, kiedy myślałaś, że jest inaczej. Kocham cię i zawsze będę. Moje serce należy do ciebie. Czy zgodzisz się powierzyć mi swoje?

- zapyta.

Jeszcze w tym samym odcinku zostaną mężem i żoną! Po ślubie Halil i Zeynep znajdą się w pokoju i nie będą mogli nacieszyć się swoją obecnością. W ostatniej scenie finału sezonu kobieta niespodziewanie odepchnie męża!

"Wichrowe wzgórze" - kiedy finał w TV?

Telenowela "Wichrowe wzgórze" jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 14. w TVP1. Polska numeracja różni się jednak od tej, która była stosowana w Turcji. Zgodnie z oryginalnym oznakowaniem, finałowy odcinek 1. sezonu "Rüzgârlı Tepe" ma numer 130. W naszym kraju będzie on wyższy. Zgodnie z przewidywaniami, jego emisja może nastąpić pod koniec wakacji 2025.

Zobacz w galerii kadry z finału serialu "Wichrowe wzgórze"

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.