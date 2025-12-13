Miłość i nadzieja, odcinek 358: Kim jest matka Sili? Bahar dowie się, że Sila nie jest jej przyrodnią siostrą! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 356 - sobota, 20.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar będzie dochodziła do siebie po całej aferze z doniesieniem na policję i zniknięciem Kuzeya. Cavidan nie przestanie za to narzekać na ciągłe problemy finansowe i presję ze strony szantażysty Leventa. Matka i córka będą się spierać o pieniądze, rozwód i Silę, a napięcie między nimi będzie narastać.

Sila nie jest przyrodnią siostrą Bahar

Gdy na telefon Bahar będą przychodzić kolejne wiadomości od natrętnego Leventa, Cavidan będzie wyrzucała córce, że trzyma się małżeństwa z Kuzeyem tylko po to, aby nie oddać go Sili. Bahar, pewna siebie i zirytowana, będzie przekonana, że Kuzey jest jej przeznaczony. Wtedy padnie pytanie, które całkowicie zmieni tok rozmowy:

- Sila to moja przyrodnia siostra, prawda? – zapyta Bahar, jakby chciała usłyszeć potwierdzenie dobrze znanej historii. Cavidan jednak będzie reagować nerwowo, bagatelizując temat. To tylko zachęci Bahar do drążenia.

- To kim jest matka Sili?

I właśnie wtedy maska Cavidan zacznie pękać. Bahar zacznie przeszukiwać pokój, aż w jej rękach wypadnie zdjęcie: elegancka, piękna kobieta trzymająca w ramionach maleńkie dziecko. Kobieta zupełnie niepodobna do Cavida, zbyt zadbana, zbyt bogata, zbyt klasowa.

- To nie jesteś ty. Ta kobieta jest kimś innym. Kimś dużo bogatszym. - powie Bahar pewnym, zimnym tonem. Cavidan będzie próbowała wyrwać jej fotografię, ale to już nic nie da.

W końcu, pod presją, powie prawdę:

- Jakaś kobieta przyniosła Silę i zostawiła razem z tym zdjęciem. Dała mi dużo pieniędzy. Nie znam jej nazwiska.

Dla Bahar to będzie szok. Zrozumie, że Sila nie jest jej przyrodnią siostrą. Nie ma z nią wspólnego ani ojca, ani matki. A to dopiero początek burzy.

Kim jest matka Sili?

W tym czasie u Feraye będzie trwać dramat związany z zaginięciem Kuzeya. Po fałszywym oskarżeniu o pobicie i znieważenie Bahar, mężczyzna będzie musiał się ukrywać, szukając dowodów na swoją niewinność.

Sila, roztrzęsiona, przerażona i wyczerpana, będzie wpadać w ramiona Feraye, która będzie starała się ją uspokoić. Wtedy w salonie pojawi się Naciye. Jej wściekłość będzie eksplodować natychmiast.

- Ta dziewczyna jest wiedźmą! Omotała wszystkich! - syknie, wskazując Silę jak wroga. Hulya i Bulent będą próbowali ją powstrzymać, ale Naciye będzie nie do zatrzymania.

- Zabrała mi syna! Zabrała mi spokój! Jej matka to chciwa oszustka!

Odcinek 358 "Miłość i nadzieja" zostawi widzów w ogromnym napięciu. Bahar, po latach życia w przekonaniu, że Sila jest jej siostrą, będzie musiała przyjąć do wiadomości, że dziewczyna pochodzi z nieznanej, ale prawdopodobnie bardzo zamożnej rodziny. Jedno zdjęcie i jedno wyznanie Cavidan otworzy zupełnie nowy rozdział serialu. Kim naprawdę jest matka Sili? Czy to możliwe, że jest nią Feraye? To wyjdzie na jaw wkrótce.