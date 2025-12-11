Miłość i nadzieja, odcinek 353-358. Bahar odkryje, że Sila nie jest jej siostrą! Kuzey w ukryciu przed żoną. Streszczenia odcinków od 15.12 do 20.12.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 353 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye stara się znaleźć Kuzeyowi nową partnerkę. Gokhan jest w stanie zapłacić Melis fortunę za dziecko. Zeynep odkrywa, że to z nim dziewczyna jest w ciąży. Kiedy Bahar podpisuje dokumenty rozwodowe, Kuzey i Sila nie kryją swojego szczęścia.

Przeczytaj też: Miłość i nadzieja, odcinek 353: Bahar wymyśli plan, jak zniszczyć Silę i Kuzeya! Podpisze umowę rozwodową, ale będzie chciała ich zabić - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 354 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye przyłapuje Silę i Kuzeya w intymnej sytuacji. Natychmiast wybucha afera. Cihan zapewnia Gonul, że przetrzymuje ją w zamknięciu dla jej dobra. Naciye chce, by Kuzey związał się z córką jej bogatych znajomych. Wynajęty przez Bahar fotograf ma zdobyć kompromitujące zdjęcia Kuzeya i Sili.

"Miłość i nadzieja" odcinek 355 - środa, 17.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye nie może pogodzić się z faktem, że Kuzey opuścił dom. Gonul odkrywa, że Seda i Zeynep są bliźniaczkami. Bahar szuka dowodów, które skompromitują Kuzeya i Silę. Tymczasem oni są szczęśliwi w nowym mieszkaniu. Niebawem okazuje się, że rozwód Kuzeya i Bahar nie dojdzie do skutku.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 355: Rozpacz Naciye po wyprowadzce Kuzeya! Najbliższe osoby jeszcze ją dobiją - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 356 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Gonul słucha opowieści Zeynep o jej życiu. Później informuje Bulenta o siostrze bliźniaczce dziewczyny. Bahar udaje się zablokować rozwód z Kuzeyem. Oskarża też mężczyznę o pobicie. Gokhan coraz bardziej osacza Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 357 - piątek, 19.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Seda orientuje się, że Cihan okłamał ją w sprawie Gönül. Kuzey uczy Silę jazdy na rowerze. Pobita Bahar szantażuje Naciye. Domaga się, by dom został przepisany na nią. Gokhan zostaje spoliczkowany przez Melis.

Patrz też: Miłość i nadzieja, odcinek 357: Bahar oskarży Kuzeya o pobicie! Nie tylko domu zażąda intrygantka - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 358 - sobota, 20.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey pozostaje w ukryciu. Stara się znaleźć dowody przeciwko Bahar. Melis dostaje groźby od Gokhana. Bahar dowiaduje się od Cavidan, że Sila nie jest jej siostrą. Znajduje zdjęcie małej Sili z prawdziwą matką. Feraye ostrzega Naciye, by więcej nie oczerniała Sili.