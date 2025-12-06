Miłość i nadzieja. Ostatni odcinek coraz bliżej. Długa przerwa w emisji przed finałem! Tego dnia zniknie turecki serial - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Miłość i nadzieja"?

Ostatni odcinek "Miłość i nadzieja" coraz bliżej, ale to wcale nie oznacza, że jeszcze w tym roku widzowie pożegnają uwielbianych bohaterów! Kiedy zatem finał tureckiego serialu? Co już wiadomo na pewno i czy TVP już ujawniła datę emisji? Niestety te, ale wiadomo już z całą pewnością, że koniec "Miłość i nadzieja" nie nastąpi w grudniu 2025 roku. Ani przed świętami Bożego Narodzenia, ani przed Nowym Rokiem, bo właśnie wtedy zacznie się świąteczna przerwa w emisji odcinków.

W oryginalnej tureckiej wersji "Miłość i nadzieja" składała się z 285 odcinków. To długie, rozbudowane odcinki, dlatego Telewizja Polska podzieliła je na mniejsze epizody, żeby emisja zamknęła się w niecałej godzinie. W efekcie liczba odcinków w polskiej wersji jest większa, a to oznacza, że finału "Miłość i nadzieja" nie będzie w 285 odcinku, tylko znacznie później.

Do 23 grudnia 2025 roku w TVP2 widzowie będą normalnie oglądać "Miłość i nadzieja". Wtedy zostanie wyemitowany 360 odcinek, po którym jednak będzie długa przerwa świąteczna. Potrwa ona najpewniej aż do 2 stycznia 2026 roku!

Koniec "Miłość i nadzieja" nie będzie w grudniu 2025 roku!

Ostatni odcinek "Miłość i nadzieja" nie będzie w grudniu 2025 roku. Póki co Telewizja Polska nie podała też konkretnej daty finał historii miłości Sili i Kuzeya, których do końca będzie chciała rozdzielić Bahar, a także miłosnych rozterek Zeynep, która będzie musiała wybrać z kim chce być - z Cihanem czy z Egem.

Wydarzenia, które rozegrają się przed ostatnim odcinkiem "Miłość i nadzieja" wywrócą życie wielu postaci do góry nogami. Możemy już zdradzić, że Sila i Kuzey zaczną nowe życie z dala od domu prawnika, lecz Bahar nie odpuści i obmyśli kolejne intrygi, by nie byli razem. Spróbuje zdobyć kompromitujące ich zdjęcia.

Przed finałem "Miłość i nadzieja" Zeynep odkryje, że ojcem dziecka Melis nie jest Ege, lecz Gokhan. Były chłopak zakłamanej siostry Zeynep zaproponuje jej fortunę za córkę. Tymczasem jej matka Gonul dowie się, że Seda jest bliźniaczą siostrą Zeynep...

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"?

Ślub Sili i Kuzeya w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" zapewne nikogo nie zaskoczy! Miłość zwycięży, a Bahar poniesie zasłużoną karę. Pójdzie siedzieć do więzienia razem ze swoją matką Cavidan. W finale tureckiego serialu Sila dowie się też, że jej prawdziwą matką jest Feraye, która straciła córkę tuż po porodzie.

Nie jest też tajemnicą, że koniec "Miłość i nadzieja" będzie też szansą dla Zeynep, by zdecydowała, z którym z mężczyzn chce być. Ege rozstanie się z Melis, ale zostanie jeszcze Cihan. W ostatniej scenie jedna z głównych bohaterek dokona zaskakującego wyboru. Kogo wybierze Zeynep?

