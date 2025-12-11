Miłość i nadzieja, odcinek 357: Bahar oskarży Kuzeya o pobicie! Nie tylko domu zażąda intrygantka - ZDJĘCIA

W 357 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Bahar wrobi Kuzeya w pobicie, jeśli rodzina męża nie spełni jej żądań! Brutalne pobicie to będzie kolejny podstęp intrygantki, która przed rozwodem będzie chciała ugrać jak najwięcej. Chociaż Kuzey nie uderzy Bahar, to ona zagrozi całej rodzinie, że wpakuje Bozbeya do więzienia, jeżeli przed rozwodem nie dostanie jego domu. Nie tylko taki warunek w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar postawi swojej teściowej Naciye. A kiedy Kuzey dowie się o szantażu żony zrobi coś, czego nikt się po nim nie spodziewa...

"Miłość i nadzieja" odcinek 357 - piątek, 19.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Podstęp z pobiciem Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie kolejnym dowodem na to, że żona Kuzeya jest zdolna do wszystkiego, żeby go zniszczyć, nie dopuścić do jego ślubu z Silą. Nie dość, że ich rozwód stanie pod znakiem zapytania, to teraz Bahar będzie chciała wpakować Kuzeya do więzienia, oskarżają go o przemoc, o to, że się nad nią bestialsko znęca. To oczywiście będzie kolejne kłamstwo Bahar, lecz czy Kuzey udowodni swą niewinność?

Rodzina Kuzeya w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" nie uwierzy, że pobił Bahar

Pobita Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przekona rodziny męża, że to Kuzey jej to zrobił. Naciye, Hulya, a także gosposia Yildiz będą pewne, że intrygantka wszystko ukartowała. Cavidan, udając oburzenie, od razu stanie w obronie córki. Zarzuci siostrze Kuzeya, że ma problemy z głową. 

- Oczywiście, że to Kuzey ją tak urządził! Kto inny?! - rzuci Cavidan. 

- Kuzey nie skrzywdziłby nawet mrówki! Jeśli twoja córka oberwała, to pewnie od kogoś, komu sama nadepnęła na odcisk! - odpowie gniewnie Hulya. 

Naciye spełni żądanie pobitej Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Nieoczekiwanie Naciye w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi wysłuchać synowej, spełnić jej zachcianki dotyczące kolacji, by poczuła się lepiej i doszła do siebie po pobiciu. Hulya nie zdoła pojąć, jak matka może wierzyć takiej oszustce.

- Mamo, przecież Kuzey by tego nie zrobił.Nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził.

- Oczywiście, że nie. Ale musimy działać mądrze. A teraz zróbmy kolację, zanim Bahar zacznie krzyczeć, że ją głodzimy. Ja też nie znoszę ich obecności. Ale co mam zrobić? Poczekamy, aż przyjadą Bulent i Feraye, skonsultujemy się z nimi. Jeśli nie będzie ryzyka, że Kuzey trafi do aresztu, pozbędziemy się tych dwóch wiedźm - zapowie Naciye. 

Podstęp Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" zrobi wrażenie nawet na Cavidan, która uzna, że tym razem córka przeszła samą siebie. Szczególnie po tym, jak wyjawi w jaki sposób chce oskarżyć Kuzeya o pobicie.

- Nie ma tam żadnej kamery. Powiem, że przyparł mnie do ściany, krzyczał, a potem pobił dotkliwie! - ogłosi z triumfem. 

Tuż po tym jak Feraye i Bulent zjawią się w domu Bozbeya, w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" zakłamana Bahar przedstawi rodzinie swoje żądania. 

- Nie zgłoszę Kuzeya na policję. Ale pod jednym warunkiem...

- Dobrze. Ile chcesz? - zapyta Bulent, z trudem panując nad emocjami. 

- Oczywiście, Bahar ma rację. Damy jej wszystko, czego zapragnie. Kochanie, powiedz tylko, czego potrzebujesz - zwróci się do synowej Naciye, kiedy Cavidan doda, że jej córce należy się wszystko za znieważenie honoru, poniżenie i pobicie. 

- Chcę ten dom. Natychmiast! - ogłosi Bahar. 

Nie tylko domu Kuzeya zażąda Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"! Nie ulegnie szantażowi?

Zszokowana Naciye w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że się przesłyszała, więc ponownie zapyta Bahar, o jaki dom jej chodzi. 

- Słyszałaś dobrze. Chcę ten dom. Natychmiast... - I chciałabym jeszcze... - triumfująca Bahar przedstawi rodzinie męża dalsze żądania. - Jeszcze jedna drobnostka. Jeżeli Kuzey się ze mną rozwiedzie nie może poślubić Sili.

- Co? Zwariowałaś?!

- To mój drugi warunek. Absolutnie nienegocjowalny. W przeciwnym razie pójdę na policję i opowiem wszystko. Powiem, że Kuzey mnie pobił. On trafi do aresztu. A nawet jeśli go z niego wyciągniecie… jego kariera już nigdy nie stanie na nogi. Wybór należy do was!

Ryzykowny ruch Kuzeya w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"

W finale 357 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wróci do domu z Silą tuż przed tym jak Naciye podpisze odręcznie sporządzony akt darowizny domu. Podrze dokument i rzuci go żonie w twarz. Zapowie, że nie da się szantażować, że nie ulegnie jej żądaniom. I jeśli chce, może zgłosić na policji swoje chore oszczerstwa o pobiciu, bo prawda i tak zwycięży. 

