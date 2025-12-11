Miłość i nadzieja, odcinek 357: Bahar oskarży Kuzeya o pobicie! Nie tylko domu zażąda intrygantka - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 357 - piątek, 19.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Podstęp z pobiciem Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie kolejnym dowodem na to, że żona Kuzeya jest zdolna do wszystkiego, żeby go zniszczyć, nie dopuścić do jego ślubu z Silą. Nie dość, że ich rozwód stanie pod znakiem zapytania, to teraz Bahar będzie chciała wpakować Kuzeya do więzienia, oskarżają go o przemoc, o to, że się nad nią bestialsko znęca. To oczywiście będzie kolejne kłamstwo Bahar, lecz czy Kuzey udowodni swą niewinność?

Rodzina Kuzeya w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" nie uwierzy, że pobił Bahar

Pobita Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przekona rodziny męża, że to Kuzey jej to zrobił. Naciye, Hulya, a także gosposia Yildiz będą pewne, że intrygantka wszystko ukartowała. Cavidan, udając oburzenie, od razu stanie w obronie córki. Zarzuci siostrze Kuzeya, że ma problemy z głową.

- Oczywiście, że to Kuzey ją tak urządził! Kto inny?! - rzuci Cavidan.

- Kuzey nie skrzywdziłby nawet mrówki! Jeśli twoja córka oberwała, to pewnie od kogoś, komu sama nadepnęła na odcisk! - odpowie gniewnie Hulya.

Naciye spełni żądanie pobitej Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Nieoczekiwanie Naciye w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi wysłuchać synowej, spełnić jej zachcianki dotyczące kolacji, by poczuła się lepiej i doszła do siebie po pobiciu. Hulya nie zdoła pojąć, jak matka może wierzyć takiej oszustce.

- Mamo, przecież Kuzey by tego nie zrobił.Nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził.

- Oczywiście, że nie. Ale musimy działać mądrze. A teraz zróbmy kolację, zanim Bahar zacznie krzyczeć, że ją głodzimy. Ja też nie znoszę ich obecności. Ale co mam zrobić? Poczekamy, aż przyjadą Bulent i Feraye, skonsultujemy się z nimi. Jeśli nie będzie ryzyka, że Kuzey trafi do aresztu, pozbędziemy się tych dwóch wiedźm - zapowie Naciye.

Podstęp Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" zrobi wrażenie nawet na Cavidan, która uzna, że tym razem córka przeszła samą siebie. Szczególnie po tym, jak wyjawi w jaki sposób chce oskarżyć Kuzeya o pobicie.

- Nie ma tam żadnej kamery. Powiem, że przyparł mnie do ściany, krzyczał, a potem pobił dotkliwie! - ogłosi z triumfem.

Tuż po tym jak Feraye i Bulent zjawią się w domu Bozbeya, w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" zakłamana Bahar przedstawi rodzinie swoje żądania.

- Nie zgłoszę Kuzeya na policję. Ale pod jednym warunkiem...

- Dobrze. Ile chcesz? - zapyta Bulent, z trudem panując nad emocjami.

- Oczywiście, Bahar ma rację. Damy jej wszystko, czego zapragnie. Kochanie, powiedz tylko, czego potrzebujesz - zwróci się do synowej Naciye, kiedy Cavidan doda, że jej córce należy się wszystko za znieważenie honoru, poniżenie i pobicie.

- Chcę ten dom. Natychmiast! - ogłosi Bahar.

Nie tylko domu Kuzeya zażąda Bahar w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"! Nie ulegnie szantażowi?

Zszokowana Naciye w 357 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że się przesłyszała, więc ponownie zapyta Bahar, o jaki dom jej chodzi.

- Słyszałaś dobrze. Chcę ten dom. Natychmiast... - I chciałabym jeszcze... - triumfująca Bahar przedstawi rodzinie męża dalsze żądania. - Jeszcze jedna drobnostka. Jeżeli Kuzey się ze mną rozwiedzie nie może poślubić Sili.

- Co? Zwariowałaś?!

- To mój drugi warunek. Absolutnie nienegocjowalny. W przeciwnym razie pójdę na policję i opowiem wszystko. Powiem, że Kuzey mnie pobił. On trafi do aresztu. A nawet jeśli go z niego wyciągniecie… jego kariera już nigdy nie stanie na nogi. Wybór należy do was!

Ryzykowny ruch Kuzeya w 357 odcinku "Miłość i nadzieja"

W finale 357 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wróci do domu z Silą tuż przed tym jak Naciye podpisze odręcznie sporządzony akt darowizny domu. Podrze dokument i rzuci go żonie w twarz. Zapowie, że nie da się szantażować, że nie ulegnie jej żądaniom. I jeśli chce, może zgłosić na policji swoje chore oszczerstwa o pobiciu, bo prawda i tak zwycięży.