M jak miłość, odcinek 1868: Sara przyłapie ojca na gorącym uczynku! Ostrzeże Kingę przed Hoffmanem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1868 odcinku "M jak miłość" Sara niespodziewanie wejdzie do pokoju ojca i zobaczy, jak ten z ukrycia fotografuje rozebraną Kingę. Dziewczynka będzie w szoku, ale strach przed reakcją ojca sprawi, że uda, iż nic nie widziała. Jednak w jej głowie zaczną kłębić się pytania i wątpliwości. Czy to możliwe, że jej ojciec, którego zna na wylot, będzie zdolny do tak strasznych czynów?

Sara w 1868 odcinku "M jak miłość" przyłapie ojca na robieniu Kindze zdjęć!

Sara zacznie obserwować zachowanie ojca, zauważając jego obsesję na punkcie Kingi. Zacznie też dostrzegać, że Hoffman manipuluje nią i Lenką, próbując usunąć je z domu, aby zostać sam na sam z Zduńską. Dziewczynka będzie rozdarta między lojalnością wobec ojca a chęcią ochrony Kingi przed niebezpieczeństwem.​

Hoffman odurzy Kingę w 1868 odcinku "M jak miłość"

Hoffman w 1868 odcinku "M jak miłość" wykorzysta nieobecność Piotrka (Marcin Mroczek), który wyjedzie służbowo, aby zrealizować swój plan. Zwabi Kingę do swojego mieszkania pod pretekstem rozmowy o dzieciach, a następnie poda jej herbatę z dodatkiem narkotyków. Zduńska, nieświadoma zagrożenia, wypije napój i zacznie tracić przytomność.

Hoffman, opętany obsesją na punkcie Kingi, będzie gotów posunąć się do wszystkiego, aby ją zdobyć. Jego działania staną się coraz bardziej niebezpieczne, a Kinga znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Czy ktoś zdoła ją uratować, zanim będzie za późno?​

Sara ostrzeże Kingę przed niebezpieczeństwem w 1868 odcinku "M jak miłość"?

W 1868 odcinku "M jak miłość" Sara będzie zmagać się z wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony będzie bała się ojca i jego reakcji, z drugiej - będzie chciała ochronić Kingę przed jego niebezpiecznymi zamiarami...