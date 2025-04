Emanet. Cicek odrzuci Ziyę! Dlaczego tak się wobec niego zmieni?

Zatoka szpiegów 2, odcinek 15: Wywiad wysłał Evę, by zabiła Franza. Uratuje go tylko jedno – ZDJĘCIA

Emanet. Cicek odrzuci zaloty Ziyi

Po drugim ślubie Seher i Yamana, w rezydencji Kirimli wreszcie zapanują spokój i harmonia. Świeżo upieczeni małżonkowie zaczną snuć plany na przyszłość, podczas gdy pod ich nosami będzie rozwijało się kolejne uczucie! Chodzi oczywiście o Ziyę i Cicek, którzy stają się sobie coraz bliżsi. Kiedy mężczyzna mocno się zaangażuje, spotka się z odrzuceniem dziewczyny. Dlaczego?

Ziya pokaże Yamanowi rękawiczki, które kupił dla swojej przyjaciółki. Ma nadzieję, że prezent jej się spodoba.

Kupiłem je dla niej, bo tak dużo pomaga mi przy roślinach. Nie chcę, by jej ręce pękały i się niszczyły

- powie bratu.

Yaman jednak szybko zorientuje się, że nie jest jedyny powód, dla którego Ziya chce zrobić przyjemność Cicek. Pociągnięty za język brat wyzna, że zakochał się w Cicek!

Reakcja Yamana na te słowa będzie bardzo pozytywna. Okaże bratu wsparcie.

Kiedy jednak Ziya będzie chciał podarować prezent swojej wybrance, Cicek odrzuci jego zaloty!

Przepraszam, mam dużo obowiązków. Dzisiaj ci nie mogę pomóc

- powie, zanim ten zdąży wręczyć jej pakunek.

Zdezorientowany Ziya ponownie zwierzy się bratu. Yaman zdopinguje go, by się nie poddawał i zawalczył o to uczucie.

Kiedy jednak wręczy Cicek prezent, ta stwierdzi, że nie może go przyjąć. Ziya będzie załamany!

Co spowoduje taką zmianę zachowania Cicek? Wyjaśniamy w galerii zdjęć!

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

