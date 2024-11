M jak miłość. Martyna w ciąży z Marcinem? Kolejne dziecko już rozpala emocje. Taki scenariusz jest możliwy!

Kiedy Marcin w "M jak miłość" odzyska pamięć?

Jaki będzie ciąg dalszy losów Marcina i Martyny w "M jak miłość"? Kochają się, chociaż połączyła ich zakazana miłość i tak szybko nie zrezygnują z tego uczucia. I nie zmieni tego nawet fakt, że Marcin wrócił do rodziny, trafił pod opiekę Olka (Maurycy Popiel) i Aleksandry (Małgorzata Pieńkowska), którzy zadbają o to, by odzyskał pamięć, przypomniał sobie dawne życie i w pełni wyzdrowiał. Jak długo po potrwa?

Produkcja "M jak miłość" na razie trzyma w tajemnicy kiedy i w jakich okolicznościach Marcin przypomni sobie Kamę (Michalina Sosna), dzieci, Izę (Adriana Kalska), rodzinę i wszystko to, co działo się przed porwaniem przez gangstera Roberta (Kamil Drężek). Bliscy Chodakowskiego będą toczyli nierówną walkę z jego amnezją, która działa na korzyść Martyny. Bo dzięki temu, że zapomniał o Kamie, zakochał się w lekarce, w której domu ukrywał się przed światem przez kilka miesięcy.

Już w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin będzie przeżywał coraz większe katusze wśród rodziny, a rozłąka z Martyną będzie dla niego prawdziwą udręką. Nie przestanie myśleć o ukochanej, nie będzie potrafił bez niej żyć. Tylko ją zna i bez niej poczuje się jeszcze bardziej zagubiony i obcy!

Jedno jest pewne, amnezja Marcina w "M jak miłość" nie może trwać w nieskończoność. Utrata pamięci nie połączy go na zawsze z Martyną. Co innego jednak dziecko...

Czy Martyna urodzi Marcinowi dziecko w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Pożegnanie Marcina i Martyny w 1826 odcinku "M jak miłość", przed powrotem Chodakowskiego do domu, zaowocowało ostatnią wspólną nocą zakochanych. Potem musieli się rozstać, ale po namiętnych scenach tych bohaterów widzowie uznali, że będzie ciąg dalszy, że nie bez powodu Marcin ostatni raz przespał się z Martyną.

Kiedy Mikołaj Roznerski po emisji odcinka "M jak miłość", w którym Marcin się odnalazł i wrócił do domu, zapytał fanów na Instagramie co będzie dalej z Marcinem i Kamą, która na razie musiała się od niego odsunąć, pojawiły się komentarze o ciąży Martyny.

M jak miłość odcinek 1826 ZWIASTUN. Marcin odnaleziony, ale nie odzyska pamięci! Nie rozpozna Kamy, Olka i Jakuba Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Zaraz się okaże że lekarka w ciąży 😂 Może tak być..w filmach zawsze zachodzą po pierwszym razie 😂 Marcin okazuje się bardzo płodny w tym serialu co miłość to owoc Znając wyobraźnię reżysera to jest całkiem możliwe 🙈🤣"

Którą z kobiet wybierze Marcin w "M jak miłość"? Która sobie przypomni - Kamę czy Izę?

Fani "M jak miłość" prześcigają się też w domysłach, kogo ostatecznie wybierze Marcin, którą z kobiet przypomni sobie w pierwszej kolejności - Kamę czy może Izę. Jak zawsze sympatycy serialu dzielą się na zwolenników i zagorzałych przeciwników Kamy i Martyny, ale są i tacy, którzy wierzą, że Marcin będzie jeszcze z Izą.

"Pewnie Marcin odzyska pamięć i przypomni sobie Kamę, wrócą do siebie a Martyna nie da im spokoju 😃 Mi się wydaje ze Marcin wybierze Martynę Nie no lekarka ewidentnie nie jest dobrą postacią i jakoś nie wzbudza sympatii… nie bije od niej pozytywna energia, tak jak od Kamy. Ogólnie dziwię się że połączyli go z Martyną… serio na opak jakoś. Ja czekam na moment aż Marcin sobie przypomni o Kasi 😂do lata przyszłego będą odcinki zapewnione 😂 Przypomni sobie Izę😂 Niech już się skończy ten wątek z utratą pamięci i Kama i Marcin będą szczęśliwi jak dawniej Denerwuje mnie obecny Marcin! Zachowuje się jak dzikus wypuszczony z dżungli, drażni mnie to. Chwilę pobył z nowo poznaną laską i już się zakochał na zabój. Żal. Dobrze że już jest z rodziną .Martyna niech znika z jego życia .Kama powinna być z Marcinem".

Wiele wskazuje na to, że amnezja Marcina w "M jak miłość" potrwa co najmniej do końca tego roku. A jeszcze dłużej będą trwały jego rozterki miłosne, którą z kobiet kocha bardziej - Kamę czy Martynę.