M jak miłość

M jak miłość. Marcin wróci do Kamy? Sam Roznerski dał jasny sygnał, że wybierze Kamę, a nie Martynę

Marcin z "M jak miłość" odzyska pamięć i przypomni sobie Kamę, wrócą do siebie, ale Martyna nie da im spokoju? Co do tego na razie nie ma pewności. Tylko scenarzyści serialu wiedzą, co w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będzie z miłosnym trójkątem, w którym znaleźli się Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna i Magdalena Turczeniewicz. Emocje podkręca sam Roznerski, który opublikował post z planu, dając wskazówkę kogo wybierze Marcin, na którą miłość postawi. Wydaje się, że wojnę o Marcina wygra Kama. Ale Martyna na pewno się nie podda tak szybko. Poznaj szczegóły.