M jak miłość. Marcin wróci do Kamy i dzieci. Produkcja oficjalnie ogłasza koniec znienawidzonego wątku

Odnaleziony Marcin nie przypomni sobie Kamy w 1826 odcinku "M jak miłość"

Kogo wybierze Marcin w "M jak miłość" kiedy wreszcie odzyska pamięć? Zakochał się w Martynie, bo nie pamiętał Kamy, ale czy ta miłość do lekarki, która ocaliła mu życie, przetrwa? Widzowie muszą się uzbroić w cierpliwość, bo dalsze losy Marcina dostarczą jeszcze sporo emocji.

To już pewne, że w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin się odnajdzie, że Martyna zawiadomi Kamę, że Chodakowski jest z nią, że od ponad trzech miesięcy mieszka w jej domu w Kampinosie. Ale kiedy Kama, Olek (Maurycy Popiel) i Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) pojadą po Marcina, dotrze do nich, że on ich rozpoznaje, nie pamięta tego, co się wydarzyło przed porwaniem przez gangstera Roberta (Kamil Drężek), koszmar wcale się nie skończy. Przeciwnie!

Ze względu na amnezję Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" Olek zdecyduje, że Kama musi się trzymać od ukochanego z daleka. Chodakowski zdiagnozuje przyczynę utraty pamięci u Marcina i skieruje go na szczegółowe badania. Odsunie Kamę od Marcina, żeby spokojnie mógł dojść do siebie i odzyskać pamięć.

Jakby tego było mało w 1826 odcinku "M jak miłość" Kama zorientuje się, że Marcina i Martynę połączyło coś więcej, że lekarka z Kampinosu nie tylko dała mu dach nad głową, zapewniła kryjówkę, ale także rozkochała go w sobie. Serce Kamy rozpadnie się na kawałki, bo zrozumie, że teraz Martyna jest dla Marcina najważniejsza.

Kiedy Marcin i Kama z "M jak miłość" znów będą razem?

Czy to definitywny koniec miłości Marcina i Kamy w "M jak miłość"? Mogłoby się tak wydawać, po tym co wydarzy się podczas odnalezienia Marcina i po jego powrocie do rodziny. Póki co dla Kamy nie będzie miejsca w życiu Chodakowskiego. Ale przecież amnezja nie potrwa wiecznie. Lekarze specjaliści pomogą Marcinowi odzyskać pamięć, uporać się z psychiczną blokadą!

Produkcja "M jak miłość" po ostatnim odcinku, który został wyemitowany we wtorek, 22.10.2024, zamieściła post na Instagramie, który zapowiada, że Marcin wróci do Kamy i dzieci i znów będzie jak dawniej. Kiedy?

"Już niedługo ❤❤❤" - czytamy w opisie zdjęć Mikołaja Roznerskiego, Michaliny Sosny oraz ekranowych Szymka i Mai. Na tych ujęciach Marcin znów wygląda jak dawniej, przede wszystkim ma czyste włosy. Bo obecny wizerunek Chodakowskiego w kampinoskiej głuszy też budzi sporo emocji.

Tak fani "M jak miłość" reagują na powrót Marcina do Kamy

Reakcje fanów "M jak miłość" wskazują na to, że w większości kibicują Marcinowi i Kamie i czekają niecierpliwie na triumf ich miłości, koniec wątku amnezji i usunięcie Martyny z serialu. Chociaż są i tacy, którzy uważają, że to Martyna bardziej pasuje do Marcina.

"Fajne jak bym Marcin był już na zawsze z Martyną ❤️ Każdy ma swoje zdanie i każdy ma do tego prawo. Moje jest że powinien być z Martyną ❤️ @michalina_sosna przepraszam 🥰 to nic osobistego 😘❤️" - napisała jedna z obserwujących na profilu "M jak miłość" na Instagramie.

Michalina Sosna od razu umieściła odpowiedź. "Ale za co? 😉 e tam! Każdy ma swoje upodobania 😉 ależ kumam ☺️jest git 😁" - odpisała internautce, bo wcale nie poczuła się urażona.