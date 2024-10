M jak miłość, odcinek 1826: Olek odsunie Kamę od Marcina! Tylko tak może odzyska pamięć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" będą znów razem, ale nie ma na liczyć na szczęśliwy dla ich obojga finał odnalezienia Chodakowskiego! To dlatego, że Marcin nadal nie odzyska pamięci, a Kama będzie dla niego obcą kobietą, od której nic nie czuje. Zakochał się w Martynie, teraz to ona jest dla niego cały światem, nie wyobraża sobie bez niej życia, a prawdziwa dziewczyna mogłaby nie istnieć.

Tak Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" zareaguje na widok Kamy

Chwila, w której w 1826 odcinku "M jak miłość" Kama przytuli odnalezionego Marcina będzie dla niej jak cios prosto w serce. Bo ukochany okaże jej tylko chłód, spojrzy na nią tak chłodno i z taką paniką w oczach, że Kama od razu zorientuje się, że to nie jest jej Marcin. Nic dziwnego, że będzie wstrząśnięta i przerażona tym, jak Chodakowski zareaguje na jej widok.

Olek odsunie Kamę od Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" z powodu amnezji

W tej sytuacji Olek w 1826 odcinku "M jak miłość" odsunie Kamę od Marcina i jak donosi światseriali.interia.pl szepnie jej coś na ucho. Po tych słowach dziewczyna aż zblednie! Zaraz potem Chodakowski wejdzie z bratem do Martyny, by tam go zbadać. Zauważy bowiem ranę na głowie Marcina i uzna, że amnezja jest wynikiem poważnego urazu.

M jak miłość. Martyna nie pozwoli Marcinowi odejść. Rozkocha go jeszcze bardziej!

- Masz amnezję, prawdopodobnie pourazową, zwykle jest tymczasowa… To, jak długo trwa, zależy między innymi od siły, rozległości urazu. Potrzebna jest konsultacja z neurologiem i neuropsychologiem… Wtedy będzie wiadomo coś więcej… -oceni Olek, który przecież jest specjalistą ortopedą.

Olek przeprowadzi badania Marcina i w 1826 odcinku "M jak miłość" postawi diagnozę

Po badaniu Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" Olek zdecyduje, że jego młodszy brat potrzebuje teraz spokoju, poczucia bezpieczeństwa. Zabierze go do Warszawy, ale uzna, że obecność Kamy nie przyniesie niczego dobrego, nie sprawi, że Marcin odzyska pamięć. Zdaniem Chodakowskiego wszyscy muszą się uzbroić w cierpliwość i nie naciskać na Marcina, by przypomniał sobie wydarzenia sprzed zaginięcia.

Kama nie będzie mogła zamieszkać z Marcinem w 1826 odcinku "M jak miłość"

Diagnoza Olka w 1826 odcinku "M jak miłość" sprawi Kamie ogromny ból, bo brat ukochanego uzna, że na tym etapie nie może z nim znów zamieszkać. Dopóki Marcin nie przypomni sobie Kamy, musi się trzymać od niego z daleka.

- Marcin musi mieć czas, żeby dojść do siebie, ogarnąć wszystko od nowa. Musimy też wdrożyć diagnostykę, leczenie. On teraz wymaga opieki… - wyjaśni lekarz. - No właśnie… Dlatego chcę się nim zaopiekować! – zaprotestuje Kama. - Uwierz mi, w tej chwili będzie najlepiej, jeśli to ja zamieszkam z Marcinem! Jest w takim stanie, że przede wszystkim potrzebuje czasu, spokoju, ciszy… Jestem lekarzem i uważam, że tak będzie najlepiej dla wszystkich. Ja się nim zajmę. Ściągnę też mamę… - doda Olek.

Marcin nie odzyska pamięci jeśli Kama z nim będzie

Załamana Kama w 1826 odcinku "M jak miłość" nie pogodzi się z tym, że Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) będzie mogła być z Marcinem, a ona dostanie zakaz zbliżania. Ale Olek nie odpuści. Dla niego teraz najważniejsze będzie, żeby Marcin odzyskał pamięć, żeby amnezja minęła, więc zrobi wszystko, by usunąć Kamę z życia brata, żeby spokojnie doszedł do siebie po tym, co przeżył.

- Tylko przez jakiś czas. Zrozum, Kama, trzeba umówić Marcina do najlepszych specjalistów, zdiagnozować go, dokładnie przebadać… To jest teraz priorytet. Musimy zrobić wszystko, żeby mu pomóc - usłyszy Kama od Olka i zgodnie z jego zaleceniami w 1826 odcinku "M jak miłość" odsunie się od Marcina.