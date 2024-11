M jak miłość, odcinek 1829: Gorzkie słowa Szymka o powrocie Marcina! Lepiej by było, gdyby nie wracał - ZDJĘCIA

- Tato?... To ja, jestem twoim synem... Pamiętasz mnie?

- Pewnie, że cię pamiętam... Ty jesteś... Szymek...

- Tato, a pamiętasz, co mi kupiłeś ostatnio na urodziny? Mój wymarzony prezent? No, co to było? No co to było? Pamiętasz czy nie? Ale ściemniasz!!! Nie wiesz! Nie pamiętasz mnie, nic nie pamiętasz! I jeszcze kłamiesz!