M jak miłość, odcinek 1831: Zgrzyt na ślubie Doroty i Bartka. Zaproszeni Marysia i Artur nie przyjadą

M jak miłość, odcinek 1835: Judyta mocno zbliży się do Artura! Marysia oszaleje z zazdrości

„M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1831. odcinku „M jak miłość” Marysia i Artur nie przyjadą na ślub Doroty i Bartka

W 1831. odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek wezmą bardzo kameralny i skromny ślub. W dodatku odbędzie się on w willi milionerki – chora na raka panna młoda będzie się lepiej czuć w znajomym otoczeniu. Zaproszonych gości będzie zaledwie kilkoro, a i tak część z nich nie przyjedzie. Nie pojawią się Marysia i Artur, wymawiając się „obowiązkami”. Na szczęście Mostowiaków będą godnie reprezentować dwie kobiety – przepadająca za Bartkiem Barbara (Teresa Lipowska) i zakochana w nim Natalka (Dominika Suchecka).

Bogate w wypadki życie Marysi i Artura

W życiu Marysi i Artura dużo się ostatnio dzieje. Kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) pojechali na brzemienne w skutki góralskie wesele Jędrka Gutowskiego (Piotr Majerczyk) i Hanki (Elżbieta Firek), Maria i Barbara (Teresa Lipowska) zajęły się dziećmi Zduńskich. Niestety, nie udało im się upilnować Miśka (Aleksander Bożyk), który wpadł do rzeki. Ratować brata rzuciła się Lenka (Olga Cybińska). Rogowscy przeżywają również emocjonalne perturbacje, które prawdopodobnie znajdą swoją kontynuację w kolejnych odcinkach serialu „M jak miłość”. Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) zauważyła, że Artur i jego nowa pracowniczka w klinice, Judyta (Dominika Chruściel), wyraźnie podobają się sobie. Psychoterapeutka postanowiła przenieść się do Grabiny na stałe. To może sprawić, że Rogowscy będą mieć coraz więcej „obowiązków”, przez które będą musieli się skupić tylko na swojej rodzinie.