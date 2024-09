M jak miłość, odcinek 1817. Bartek wściekły na Natalkę. Zatai przed nim prawdę

Bartek wybaczył Natalce aresztowanie w „M jak miłość”

Natalka wiele razy szukała okazji, by przeprosić Bartka za aresztowanie. W końcu zdecydowała się pójść do willi Doroty, wiedząc, że go tam zastanie. Powiedziała mu, jak bardzo żałuje, że dała się nabrać Tomaszowi, że w niego zwątpiła i poprosiła o wybaczenie mówiąc, że bardzo jej zależy na przyjaźni z nim. Lisiecki jej przebaczył:

- (…) rozumiem - taką masz robotę... No już, chodź tu do mnie…

Po tych słowach Lisiecki przytulił Natalkę.

Natalka dowie się o chorobie Doroty w 1816. odcinku serialu „M jak miłość”

W1816. odcinku „M jak miłość" Natalka nieoczekiwanie pozna prawdę o chorobie nowotworowej Doroty. Kawecka nie pierwszy raz zasłabnie za kierownicą. Wcześniej pomogli jej przyjść do siebie Marcin (Mikołaj Roznerski) i Kama (Michalina Sosna). Kawecka wówczas skłamała, że zrobiło się jej słabo z głodu. Tym razem zagrozi innym wypadkiem i zostanie zatrzymana przez Natalkę do kontroli policyjnej. Milionerka wyjawi jej, że właśnie jedzie do szpitala i poda powód… By nie wtrącać się w sprawy innych, Mostowiakówna przemilczy to wyznanie i nikomu nie powie o raku Kaweckiej.

Bartek z pretensjami do Natalki w 1817. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1817. odcinku serialu „M jak miłość” Bartek dowie się o chorobie Doroty od załamanego tym faktem Tomasza. Przerażony Lisiecki pojedzie od razu do szpitala, by zobaczyć się z Kawecką i w końcu poważnie porozmawiać na temat, o którym do niedawna nie miał pojęcia. Niestety, przy okazji okaże się - w trakcie spotkania z Dorotą - że Natalka wie o nowotworze jego ukochanej. Bartek nie poczuje się z tym dobrze. Będzie miał pretensje nie do Kaweckiej, ale do Mostowiakówny. Będzie miał wrażenie, że o wszystkim dowiaduje się ostatni. Wściekły, postanowi rozmówić się z nią. Dopiero niedawno wybaczył Natalce, że uwierzyła w zarzuty Tomasza i go aresztowała, a teraz znowu afera… Jak potoczy się ich relacja?

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2