M jak miłość, odcinek 1830: Kisielowa zacznie swatać Natalkę z Rafałem, ale ona wybierze Adama - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku "M jak miłość" wściekła Zosia zjawi się na komisariacie policji i będzie chciała rozmawiać z komendantem, ale niestety go nie zastanie. W przeciwieństwie do Rafała i Natalki, którzy tego dnia będą na służbie. I choć Kisielowa szybko wejdzie w ostrą dyskusję ze Stadnickim, gdy zerwie list gończy ze słupa ogłoszeń przy swoim sołectwie, to na szczęście dzięki Mostowiakowej uda się załagodzić sytuację. W 1830 odcinku "M jak miłość" pani sołtys będzie pod ogromnym wrażeniem zachowania Natalki i postanowi jej się odwdzięczyć za pomoc. Dlatego od razu spróbuje ją wyswatać i automatycznie jej pierwszym wyborem padnie Rafał, którego najpierw pouczy, a następnie zachęci do walki o serce koleżanki!

- Masz taki skarb pod bokiem i tego w ogóle nie doceniasz. Zakręć się koło niej. Zaproś na randkę, bo ci ją ktoś sprzątnie sprzed nosa - ostrzeże go Zosia i wcale się nie pomyli!

Karski weźmie się za Natalkę w 1830 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1830 odcinku "M jak miłość" zawstydzony Rafał nie pójdzie za ciosem w przeciwieństwie do Adama, który po swoim powrocie ze szkolenia od razu weźmie się za Natalkę. Karski zaproponuje swojej podwładnej podwózkę do domu, a przy okazji wspólną kawę, na którą Mostowiakowa przystanie.

- Natalia, zaczekaj! Podrzucić cię do domu? - zaproponuje Adam.

- Okej, dzięki - zgodzi się Natalka.

- Słuchaj, może wpadlibyśmy na jakąś kawę, żebyś mi nie zasnęła po drodze? Ja stawiam - doda Karski, na co Mostowiakowa także przystanie.

Ale w 1830 odcinku "M jak miłość" Adam na tym nie poprzestanie i wróci do tematu randki, na którą zaprosił ją jeszcze przed swoim wyjazdem. I choć Natalka w pierwszej chwili spróbuje się umówić, to zdeterminowany Karski tak łatwo nie odpuści, dzięki czemu w końcu osiągnie swój cel!

- To co? Jesteśmy umówieni? - dopyta Adam.

- No chyba nie mam wyboru - przyzna Natalka.

Kisielowa przerzuci się z Rafała na Adama w 1830 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1830 odcinku "M jak miłość" na jego stronę przejdzie i Kisielowa, gdy usłyszy, że to właśnie on zaprosił Natalkę na randkę. I wówczas aż sama pożałuje, że w pierwszej chwili wskazała na Rafała!

- Nowy komendant? Genialne, że też sama na to nie wpadłam - powie do siebie Zosia.

Ale w 1830 odcinku "M jak miłość" postanowi się szybko zrehabilitować i zaoferuje swoją pomoc w opiece nad Hanią (Wiktoria Basik), aby Natalka mogła na spokojnie skupić się na randce ze swoim szefem. Tyle tylko, że oczywiście nie obędzie się przy tym bez komplikacji...