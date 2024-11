M jak miłość, odcinek 1830: Kisielowa przejmie opiekę nad córką Natalii. To się źle skończy - ZDJĘCIA

M jak miłość. Martyna wygrywa z Kamą! To przez nią Marcina spotykają same tragedie, a naprawdę kocha tylko jedną z nich

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku "M jak miłość" Kisielowa obieca zająć się córką Natalii. Młoda policjantka umówi się na randkę z Karskim, o której wspomniał już wielokrotnie. Najpierw pójdą na wspólną kawę, ale potem Adam zaproponuje jeszcze jedno wyjście. Tym razem do restauracji w okolicach Gródka. Natalia zgodzi się na randkę i poprosi panią Zosię o pomoc. Seniorka początkowo z ochotą weźmie na siebie odpowiedzialność za Hanię (Wiktoria Basik), ale szybko wyjdzie na jaw, że los nie sprzyja Adamowi i Natalce.

Pani Zosia wystawi Natalkę w 1830 odcinku "M jak miłość"

Kisielowa nagle zadzwoni do Natalki i poinformuje o dużym problemie. Wypadnie jej plomba, więc natychmiast pojedzie do dentysty. Natalka w jednej chwili zostanie sama z opieką nad dziewczynką. Zofia obieca jednak, że przejmie opiekę nad Hanią tak szybko, jak będzie to możliwe.

Tymczasem Karski w 1830 odcinku "m jak miłość" podjedzie pod dom policjantki, która z lekkim zażenowaniem zakomunikuje, że nie ma co zrobić z córką. Adam natychmiast wyjdzie z propozycją zaproszenia Hani do restauracji. Tak oto pojadą na randkę we trójkę.

Kisielowa namąci w randce Natalki i Adama

Kiedy Kisielowa upora się ze swoimi problemami, wpadnie do knajpki w Gródku, by przejąć opiekę nad Hanią.

- Zaraz zabieram Hanię i znikam - obwieści Kisielowa, ale kiedy Karski zaproponuje kawę, seniorka z ochotą się skusi. - Czyta pan w moich myślach - zachwyci się Zofia. W ten sposób z podwójnej randki zrobi się mały tłok.

Na szczęście Kisielowa faktycznie zabierze Hanię, ale to nie oznacza, że dalsza część randki przebiegnie pomyślnie. Nagle Karskiego dopadną sprawy zawodowe, a potem w 1830 odcinku "M jak miłość" znów zjawi się pod domem Natalii. Tam dojdzie do romantycznej sceny, którą przerwie Zofia! Karski pochyli się, by pocałować Natalię, ale ledwo to zrobi, Kisielowa wyskoczy zza rogu i zacznie klaskać. Intymna atmosfera znów pryśnie.