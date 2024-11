Gra z Cieniem, odcinek 12: Witold nie pracuje dla Londynu – kim jest Kosek?! Tomasz znajdzie zwłoki Dziuni

Miłość i nadzieja. Tak Kuzey odkryje, gdzie pracuje Elif po odejściu z kancelarii! Nakłoni ją do powrotu? Streszczenie odcinka 88 Ask ve umut (06.12.2024)

„Gra z Cieniem" odcinek 12 - niedziela, 01.12.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 12. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Dziunia zostanie zamordowana

W 12. odcinku serialu „Gra z Cieniem” porucznik UB Adam Dubelski (Marcin Czarnik) znajdzie w mieszkaniu Witolda zwęglone zwłoki. Będą jednak w tak złym stanie, że nie uda się ich zidentyfikować. Niestety, nie będzie to jedyne martwe ciało w 12. odcinku „Gry z Cieniem”. Kolejną ofiarą będzie Dziunia, rezolutna pielęgniarka ze szpitalnego oddziału kierowanego przez doktor Poradę (Ewa Wiśniewska) oraz kochanka jej syna Tomasza, wykorzystywana przez niego w celu odkrycia prawdy o zabójstwie działaczki partyjnej Markowskiej (Kinga Dębska) z pierwszego odcinka serialu. Scenografowi uda się odkryć, kto stoi za tym zabójstwem. Będzie to ten sam człowiek, który dobił dużą dawką morfiny umierającą na raka Markowską, za co wyrok dożywocia odsiaduje Helena Bielawska (Natalia RybicKa). Czyżby mordercą był Kosek…?

W 12. odcinku serialu „Gra z Cieniem” wyjdą na jaw rewelacje na temat Witolda Koska

W 12., przedostatnim odcinku serialu „Gra z Cieniem”, jego autorzy zaczną powoli odkrywać wszystkie karty. Nina – agentka brytyjskiego wywiadu o pseudonimie „James” (Karolina Gruszka) i żona sekretarza poselstwa Danii, Larsa Nielsena (Roman Frankl) - dowie się, że jej kochanek i ojciec syna Heleny, Pawełka (Iwan Małachow), Witold, nie tylko nie pracuje dla centrali wywiadowczej w Londynie, ale w ogóle nie wiadomo, komu służy jako agent. W Olkuszu więźniarki będą wreszcie gotowe do ucieczki, ale jej plany spalą na panewce… Zostaną przeniesione do innej celi.