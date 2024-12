Gra z Cieniem, ostatni odcinek 13: Jedna z więźniarek zginie podczas ucieczki! Kosek okaże się konfidentem gestapo? - ZDJĘCIA

„Gra z Cieniem" ostatni odcinek 13 - niedziela, 08.12.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W finałowym 13 odcinku „Gra z Cieniem” podczas ucieczki zginie jedna z więźniarek

W ostatnim 13 odcinku „Gra z Cieniem” dobry znajomy Staszki (Kinga Preis) z Krościenka i jej wspólnik w przemycie z czasów wojny, Ślimak (Piotr Cyrwus) oraz major UB Witold Kosek – który go zwerbował do pomocy – będą czekać przed murem zakładu karnego w Olkuszu. W 12. odcinku „Gry z Cieniem” osadzone są wreszcie gotowe do ucieczki, ale do niej nie dochodzi, ponieważ zostają przeniesione do innej celi.

W 13 odcinku rozpoczną bunt, by dostać się na strych, skąd mają wreszcie uciec. Potem przedostać się przez zieloną granicę do Czechosłowacji, a stamtąd do Wiednia – to plan przygotowany przez centralę wywiadowczą w Londynie, który przekazała Nina Nielsen, pseudonim „James”. Niestety, podczas zamieszania zginie jedna z więźniarek, a z pozostałych nie wszystkim uda się uciec.

W ostatnim 13 odcinku „Gra z Cieniem” poznamy prawdziwą twarz Witolda Koska

Na koniec serialu "Gra z Cieniem” w ostatnim 13 odcinku Witold – który naprawdę ma na imię Jurek – wraz z uratowanymi więźniarkami dotrze do kryjówki w górach. Tam będą czekają na Pawełka (Iwan Małachow). Według planu ma go przyprowadzić Ślimak. Stamtąd wszyscy mają ruszyć za granicę. Helena zacznie szukać pudełka z majątkiem Gellerów, rodziców Niny, które jest jej winna. Przed wojną przyjaźnili się z Górczynami, rodzicami Heleny.

Pośród kosztowności została ukryta lista konfidentów gestapo, dlatego skrzynka jest tak ważna dla Niny. Nie z powodu pieniędzy, ale po to, by odkryć, kto wydał Niemcom jej matkę i ojca, którzy zostali zamordowani w Auschwitz. Czy na liście znajduje się prawdziwe nazwisko Koska, który je zmienił po wojnie? Kim okaże się Witold? Dla kogo pracuje? Kim jest „Cień”? To już ostatni odcinek "Gra z Cieniem", więc wszystkie karty zostaną odkryte!