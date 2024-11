Miłość i nadzieja. Elif znajdzie się w impasie i wyzna Kuzeyowi całą prawdę o sobie!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Kuzey dowie się, że zna Elif od dzieciństwa!

W noworoczny wieczór między Elif i Kuzeyem dojdzie do spięcia. Prawnik zacznie podejrzewać, że Elif, po odejściu z kancelarii, zaczęła się spotykać z kimś innym.

- Kto to jest Elif? Uśmiechałaś się jak z nim rozmawiałaś… - zacznie zdenerwowany Kuzey.

Elif będzie się pokrętnie tłumaczyć, aż w końcu Kuzey zapyta:

- Elif, są inne kłamstwa? Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć?

Chwilę potem Elif wyzna ukochanemu całą prawdę, ryzykując, że ten ją zostawi.

- Opowiem ci wszystko, proszę usiądź i mnie wysłuchaj [...] To wszystko z mojej miłości do ciebie. Znałam cię już wcześniej… Kocham cię odkąd pamiętam, byłam małą dziewczynką… - wyzna Elif.

W serialu zobaczymy retrospekcje z dzieciństwa Elif i Kuzeya.

Jak zareaguje Kuzey gdy dowie się, że Elif była obecna w jego zyciu od najmłodszych lat?

Miłość i nadzieja odcinek 91. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey poznaje w końcu prawdziwą historię Elif. Tymczasem Suat chce zrobić wszystko, by mężczyzna ponownie zbliżył się do Handan. Melis stara się dowiedzieć, czy Zeynep i Ege wciąż są razem. Feraye żąda rozwodu, co spotyka się ze sprzeciwem Bülenta i Naciye.

Kiedy oglądać 91 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 91. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 11 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 91. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.