Miłość i nadzieja. Ege i Melis zaręczą się na oczach zapłakanej Zeynep!

Miłość i nadzieja. Tak Kuzey odkryje, gdzie pracuje Elif po odejściu z kancelarii! Nakłoni ją do powrotu? Streszczenie odcinka 88 Ask ve umut (06.12.2024)

Miłość i nadzieja. Ege oświadczy się Melis

W tureckim serialu "Miłość i nadzieja" zbliżają się poruszające chwile. Już niebawem widzowie będą świadkami zaręczyn Melis i Ege. Jak do tego dojdzie? Przecież nie od dziś wiadomo, że Ege jest zakochany w Zeynep oświadczy się jej i raczej nikt nie ma wątpliwości, że chłopak podejmie decyzję o zaręczynach z Melis pod przymusem, a nie z miłości.

Melis okaże się mistrzynią intryg. Przebiegła i bezwzględna córka Bülenta, postawi sobie za cel zdobycie Ege, niezależnie od tego, co chłopak do niej czuje.

Melis wykorzysta sytuację i zdobędzie wkrótce przewagę w rywalizacji z Zeynep o serce Ege. Na skutek kolejnej intrygi i presji ze strony Melis, Ege znajdzie się w pułapce, a jego los zostanie przypieczętowany podczas zaręczyn z Melis.

Na oczach Zeynep – Ege i Melis ogłaszają zaręczyny i planują ślub

Zaręczyny Ege i Melis zorganizowane zostaną w rodzinnym domu dziewczyny, z wielkim rozmachem i w towarzystwie najbliższych. Melis, jak na przyszłą żonę przystało, poda ukochanemu tradycyjną słoną kawę, która ma być gwarancją udanego małżeństwa.

Na tle radości i fałszywych uśmiechów Melis, oczy Zeynep będą pełne łez. Zrozpaczona dziewczyna z boku będzie obserwować, jak mężczyzna, którego kocha, składa obietnice innej.

Rodzina Bülenta nie będzie kryć swojej radości z zaręczyn Melis i Ege. Zgromadzeni będą gratulować parze i obdarują ich upominkami, nieświadomi tego, co się naprawdę dzieje.

Zobacz zdjęcia z zaręczyn Melis i Ege z serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.