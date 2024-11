Miłość i nadzieja. Tak Ege oświadczy się Zeynep. Romantyczne zaręczyny skończą się fatalnie!

Dziedzictwo. Canan i Zuhal zakradną się do szpitala! To już koniec marzeń o dawcy dla Yamana?! Streszczenie 416 odcinka Emanet (27.11.2024)

Miłość i nadzieja. Czy Ege i Zeynep będą razem?

Od samego początku w serialu "Miłość i nadzieja" można było dostrzec, że między Ege a Zeynep iskrzy. Chłopak uratował Zeynep w jednym z pierwszym odcinków, a później nawiązał z nią wyjątkową relację, która przerodziła się w młodzieńczą miłość. Jednak nie wszystko układa się po ich myśli.

Główną przeszkodą w ich związku jest Melis, córka Bülenta i przyjaciółka Ege z dzieciństwa, która od zawsze skrycie się w nim podkochiwała. Widząc, że Ege coraz bardziej zbliża się do Zeynep, Melis robi wszystko, aby pozbyć się Zeynep. W intrygach wspierają ją Arda oraz matka Ege, która również nie akceptuje Zeynep jako potencjalnej partnerki dla swojego syna.

To sprawia, że para musi walczyć nie tylko z własnymi wątpliwościami, ale także z otoczeniem, które co rusz rzuca im kłody pod nogi.

Miłość i nadzieja. Ege oświadczy się Zeynep!

Wbrew wszystkim, Ege już niebawem postanowi oświadczyć się Zeynep! Chłopak nie będzie chciał dłużej marnować czasu i wyzna ukochanej wszystkie swoje uczucia.

Chcę się z Tobą zestarzeć. Zamykam oczy, widzę, co będzie za 10 lat. Budzę się rano, przytulam Cię. Chcę tego nie tylko w moich snach. Wyjdziesz za mnie? - uklęknie i zapyta ukochaną Ege.

Czy Ege przekona Zeynep do wspólnej przyszłości. Niestety, zamiast radosnej zgody, Ege usłyszy słowa, które nim wstrząsną! Co sprawi, że Zeynep odrzuci miłość Ege?

Wydaje się, że Ege popełnił błąd, który w jej oczach wciąż pozostaje niewybaczalny.

Czy Ege i Zeynep mają szansę na wspólne szczęście? Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak Ege poprosi Zeynep o rękę. Tam też wyjaśniamy, co dokładnie powie Zeynep i jak zareaguje na propozycję małżeństwa.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis,Serap Önder jako Naciye,Eren Çalı jako Yiğit,Aleyna Çalışır jako Melodi.