Łzy napływają do oczu. Tak będzie wyglądał pogrzeb Elif z serialu "Miłość i nadzieja"

Śmierć Elif z serialu "Miłość i nadzieja"

Dni Elif w serialu "Miłość i nadzieja" są już policzone. Ukochana Kuzeya zginie tragicznie – zostanie porwana przez Handan i jej rodziców, a następnie śmiertelnie postrzelona w trakcie szarpaniny, do której dojdzie między Kuzeyem i Suatem.

Prawnik nie zdoła uratować ukochanej, z którą lada dzień miał się ożenić. Choć służby ratunkowe przybędą na miejsce zdarzenia, Elif umrze, a w serialu zobaczymy jej pogrzeb.

Nagłe odejście Elif doprowadzi do tego, że Kuzey zupełnie się załamie. Co z nim będzie?

Kuzey w rozsypce na pogrzebie Elif

Śmierć Elif w "Miłość i nadzieja" źle się odbije na psychice Kuzeya. Pogrążony w rozpaczy prawnik będzie wrakiem człowieka, a rodzina będzie się o niego bardzo martwić.

Nie je, nie pije, nie rozmawia, wygląda jak żywy trup. W moim synu szaleje burza – oceni w rozmowie z Feraye matka Kuzeya.

W pewnym momencie Kuzey zniknie, a Naciye zacznie panikować!

Bülent, na litość boską, dlaczego go nie upilnowałeś? On nie uronił żadnej łzy! Proszę, nie zostawiaj go samego - powie zapłakana.

W tym czasie Kuzey uda się do ukochanej. Sceny, które rozegrały się na cmentarzu, chwytają za serce. Prawnik w pewnym momencie nie wytrzyma, rzuci się grób usypany z ziemi i zacznie głośno płakać. Będzie tam suknia ślubna Elif, której dziewczyna nie zdążyła włożyć.

Zobacz zdjęcia z pogrzebu i stypy Elif z serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.