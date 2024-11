Bülent z serialu "Miłość i nadzieja" umrze? W domu rozegra się przerażający dramat!

Spis treści

Bülent umrze? Co się stanie z ojcem Zeynep z serialu Miłość i nadzieja?

Bülent (w tej roli Arda Esen) z serialu "Miłość i nadzieja" to ceniony prawnik, a prywatnie ojciec Melis, Yigita oraz Zeynep. Ta ostatnia wciąż nie poznała jednak prawdy i nie wie, że wujek u którego mieszka, jest tak naprawdę jej ojcem.

Bülent to człowiek prawy, który nie ucieka się do manipulacji, stara się żyć uczciwie i w zgodzie z zasadami. Przemoc jest mu obca, ale już niebawem w serialu tureckim "Miłość i nadzieja" nawet jemu puszczą hamulce przyzwoitości.

A to wszystko przez bezwstydne gierki młodzieży…

Polecamy również: Tak się kończy 1. sezon serialu Miłość i nadzieja! Ślub, ciąża i śmierć Kuzey zginie w finale?

Miłość i nadzieja. Arda rzuci się na Bülenta z pięściami!

Już niebawem Zeynep wyprowadzi się z domu Bülenta i będzie zdeterminowana, aby rzucić szkołę i udać się do Edremit. Bülent będzie jednak szukał sposobów, aby temu zapobiec. Nieświadomy tego, że Zeynep i Arda mieszkają teraz razem, prawnik zaprosi do siebie jej współlokatora.

I zareaguje bardzo ostro, gdy odkryje, co Zeynep przed nim ukrywała. W domu Bülenta dojdzie do awantury, która będzie miała dla prawnika tragiczne konsekwencje!

Staram się tylko ochronić Zeynep, bo ty tego nie potrafiłeś – rzuci w pewnym momencie Arda, ale te słowa wyprowadzą Bülenta z równowagi.

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Kuzey w końcu się ożeni! Tak będzie wyglądać jego ślub z nową ukochaną - ZDJĘCIA

Prawnik rzuci się na Ardę z pięściami, a ten chcąc się bronić odepchnie go. Wtedy Bülent padnie jak długi na podłogę nie dając żadnych oznak życia! W domu rozlegnie się przeraźliwa cisza...

Co z nim będzie? Po szczegóły zajrzyj do galerii ZDJĘĆ. Czy Bülent z serialu "Miłość i nadzieja" umrze?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Zobacz: Miłość i nadzieja. Czy Elif umrze? Wyjaśniamy, co tak naprawdę stanie z ukochaną Kuzeya

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.