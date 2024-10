Miłość i nadzieja. Oto, co stanie się z Elif. Walka o Kuzeya skończy się tragicznie!

Miłość i nadzieja. Handan będzie udawać, że nie może chodzić! Tak Kuzey zmusi ją, by stanęła na nogi

To ona grała Elif. Dziewczynka z serialu to już nastolatka! Tak dziś wygląda aktorka Isabella Damla Güvenilir

Dziedzictwo. Yaman i Yusuf jadą do domu Fikreta. Chłopiec zdradza intencje wujka! Streszczenie 364. odcinka Emanet [4.10.2024]

Gra z Cieniem, odcinek 4: Helena cudem spotka się z kochankiem w więzieniu. Słono za to zapłaci

Spis treści

Elif czy Handan – kogo wybierze Kuzey z serialu Miłość i nadzieja?

Nie będzie przesadą jeśli napiszemy, że wątek przystojnego Kuzeya (w tej roli Hakan Dinçkol) będzie napędzał fabułę nowego tureckiego serialu TVP pt. "Miłość i nadzieja" (org. "Ask ve umut"). Telenowela mocno skoncentruje się na losach prawnika, który porzuci swoją wieloletnią partnerkę Handan (w tej roli Gamze İğdiroğlu) i zwiąże się z obrotną Elif (Cemre Kurum).

Obie panie znają się od najmłodszych lat. Handan znęcała się nad Elif w dzieciństwie. Gdy obie dorosły, Elif postanowiła się zemścić i odbić swojej dawnej dręczycielce mężczyznę.

I to jej się udało. Elif i Kuzey zostaną wkrótce parą, ale Handan tak łatwo nie odpuści. Sprawdziliśmy, co dopiero za jakiś czas wydarzy się w serialu i aż zamarliśmy po tym, co zobaczyliśmy!

Zobacz także: Miłość i nadzieja. To wydarzy się w serialu po długiej przerwie. Wypadek i kłamstwa!

Miłość i nadzieja. Handan nie pogodzi się z rozstaniem z Kuzeyem

Wkrótce Elif i Kuzey rozpoczną wspólną drogę, ale w ich relacji cały czas będzie mieszać Handan, która szybko nie zniknie. Kobieta nie poradzi sobie z rozstaniem. Handan nie mogąc znieść rozłąki z Kuzeyem będzie celować do Elif z broni! A gdy to nie pomoże, zacznie szantażować i grozić, że odbierze sobie życie, a następnie wsiądzie na wózek inwalidzki i zacznie udawać chorobę! Na tym oczywiście nie koniec...

Kuzey będzie nieugięty i raz na zawsze zakończy swój związek z Handan, a wtedy ta zaangażuje całą swoją rodzinę w pomoc w odzyskaniu względów prawnika.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Ile odcinków ma nowy serial turecki w TVP? Więcej niż "Zakazany owoc"

Kuzey i Elif się zaręczą! Na chwilę przed ślubem wydarzy się tragedia

Handan poprosi o pomoc m.in. swojego ojca Suata, który początkowo nie będzie miał pojęcia o tym, że jego córka tylko udaje, że nie może chodzić. Mężczyzna o obarczy o to winą Elif i zaryzykuje wszystko dla szczęścia swojej córki Handan.

Zakochani Kuzey i Elif mimo kolejnych przeciwności losu, zaręczą się i zaczną planować ślub, ale wtedy Handan porwie Elif.

Nie mogę patrzeć na ten pierścionek na twoim palcu. Tyle lat na niego czekałam i co? Pojawił się taki szczur ze slamsów i zabrał mi Kuzeya! - wykrzyczy Handan.

Tuż po zaręczynach Elif i Kuzeya dojdzie do tragedii. O tym, co czeka Elif z serialu "Miłość i nadzieja" dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ. Tylko u nas możesz sprawdzić, co dopiero za jakiś czas wydarzy się w tureckiej telenoweli.