Ali z serialu "Dziedzictwo"

Turecka telenowela "Emanet", której tytuł tłumaczymy jako "Dziedzictwo", od końca marca 2023 roku jest emitowana na antenie TVP1. Produkcja znad Bosforu szybko podbiła serca fanów, ciesząc się sporą oglądalnością.

Głównymi bohaterami telenoweli są Seher (Sila Turkoglu i Yaman (Halil İbrahim Ceyhan). Wśród czołowych postaci w serialu jest także między innymi Ali, w którego rolę wciela się Melih Özkaya.

Ali z serialu "Emanet" jest policjantem którego widzowie poznali, kiedy mieszkał ze schorowanym wujkiem. Dziewczyną Alego była Begum, jednak ich związek się rozpadł. Kobieta za wszelką cenę próbuje odzyskać przystojnego policjanta, jednak ten coraz mocniej czuje coś do Kiraz.

Melih Özkaya - gwiazdor telenoweli "Emanet"

Co wiemy o aktorze, który wciela się w postać Alego w "Dziedzictwie"? Nie da się ukryć, że Melih Özkaya jest bardzo przystojnym mężczyzną, przez co wzdycha do niego wiele fanek. Poza aktorstwem, w jego życiu ważne miejsce zajmuje także sport.

Melih Özkaya przyszedł na świat 11 sierpnia 1987 roku w Stambule. Ukończył Wydział Zarządzania Sportem, a tuż po studiach zaczął profesjonalnie grać w siatkówkę. Był również instruktorem, między innymi fitnessu i pilatesu. Aktor chętnie angażuje się w akcje na rzecz zwierząt.

Melih Özkaya - prywatne zdjęcia Alego z "Dziedzictwa"

Serialowy Ali prowadzi konto na Instagramie, które obserwują 122 tysiące osób. Melih Özkaya chętnie dzieli się z fanami prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak na co dzień wygląda turecki przystojniak!

"Emanet": streszczenie serialu

Kevser pochodzi z biednej i skromnej okolicy. Po pewnym czasie traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji, razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji rodziny Kirimli, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie.