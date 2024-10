Miłość i nadzieja. Elif trafi do aresztu. W celi rozegra się dramat!

Miłość i nadzieja. Bülent odkryje, co zrobiła Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!". Streszczenie odcinka 63 Ask ve umut (29.10.2024)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Dramatyczne sceny w areszcie. Elif zemdleje w celi

Elif, chcąc chronić Kuzeya, sama oddała się w ręce policji po akcji w domu Berka. Dziewczyna trafi później do aresztu, gdzie usłyszy zarzut kradzieży biżuterii należącej do biznesmena i wroga Kuzeya. Teraz czekają ją trudne chwile. Dziewczyna wierzy, że jej poświęcenie pomoże Kuzeyowi uniknąć kłopotów. Podczas przesłuchania oficer spróbuje ją złamać!

Powiedzmy, że ci wierzę i nie ukradłaś tego naszyjnika, ale pan Tameroglu został pobity! Kto za tym stoi? - zapyta surowo śledczy.

Elif, będąc pod ogromną presją, skłamie. Stwierdzi, że po tym, jak została zaatakowana, natychmiast uciekła i nie wie, co wydarzyło się dalej. Po ciężkim przesłuchaniu Elif zemdleje w celi! Co z nią będzie?

Polecamy również: Miłość i nadzieja. Bülent odkryje, co zrobiła Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!"

Miłość i nadzieja odcinek 64. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye dochodzi do wniosku, że Bülent i Naciye coś przed nią ukrywają. Zeynep jest gotowa wyprowadzić się z ich domu, co bardzo cieszy Melis. Kuzey nakłania Berka, by wycofał oskarżenie wobec Elif. Tymczasem on sugeruje mu, że problemy tworzy ktoś w jego otoczeniu. Dziewczyna mdleje w areszcie.

Kiedy oglądać 64 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 64. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 30 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 64. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ. Zobacz, jak Elif ciężko będzie znosić pobyt w areszcie.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.