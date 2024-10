Miłość i nadzieja. Bülent odkryje oszustwo Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!"

Miłość i nadzieja. Elif trafi do aresztu. W celi rozegra się dramat! Streszczenie odcinka 64 Ask ve umut (30.10.2024)

Prawda o Zeynep wyjdzie na jaw! Bülent odkryje, co zrobiła jego siostra

Niebawem w serialu "Miłości i nadziei" wyjdzie na jaw długo skrywana tajemnica. Bülent przyzna się swojej siostrze, że Zeynep jest jego córką. A co zrobi Naciye? Kobieta dla "dobra rodziny" postanowi podrobić wyniki badań DNA – wszystko po to, aby pozbyć się Zeynep z domu Bülenta!

Potem Naciye zacznie sugerować bratu, że Gönül na pewno kłamie i zmusi matkę Zeynep, aby również oszukała Bülenta. Następnie sfałszuje wyniki badań i wręczy je bratu, ale ten będzie sprytniejszy.

Sam zleci badania DNA i w towarzystwie siostry otworzy kopertę z wynikami. Tak brudna gra Naciye wyjdzie na jaw.

Kiedy Bülent dowie się, co zrobiła jego siostra, wpadnie w gniew. Naciye będzie próbowała tłumaczyć swoje działania, argumentując, że działała dla dobra jego rodziny. Jednak Bulut nie przyjmie jej wyjaśnień i w ostrych słowach oświadczy, że nie chce jej więcej widzieć.

Wiedziałaś, że Zeynep jest moją córką i mimo tego wywinęłaś mi coś takiego. Nie chce Cię więcej widzieć w moim domu – powie oschle.

Czy Naciye znajdzie sposób, by odzyskać zaufanie brata?

Miłość i nadzieja odcinek 63. Przeczytaj streszczenie odcinka

Elif zostaje oskarżona o kradzież wisiorka. Szuka jej policja. Handan planuje się zemścić na Kuzeyu. Arda radzi Feraye, by zwróciła większą uwagę na to, co robi Melis. Firdevs namawia Yildiz, by na dobre odprawiła Suata. Bülent potwierdza, że jest ojcem Zeynep. Dziewczyna podejmuje trudną decyzję.

Kiedy oglądać 63 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 63. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 29 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 63. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.