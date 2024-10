Spis treści

Miłość i nadzieja. Bülent wyzna Naciye, że Zeynep jest jego córką!

Już informowaliśmy, że Naciye pozna największy sekret swojego brata i nie odpuści. Kobieta będzie drążyć mu dziurę w brzuchu na tyle skutecznie, że Bülent wszystko jej w końcu wyzna.

- Bracie, kiedyś w tym domu był spokój, a teraz każdy dzień to walka. Wszystko przez Zeynep. Zdejmij ten ciężar ze swoich barków i podziel się ze mną tym sekretem – zacznie delikatnie Naciye.

Bülent spojrzy na swoją siostrę, a ta w końcu wypali:

- Czy Zeynep naprawdę jest Twoją córką? Wiem, że mnie nie okłamiesz…

- Siostro, Zeynep jest moją córką – powie w końcu Bülent.

Następnie prawnik opowie siostrze, jak odnalazł Zeynep. Wyzna, że pewnego dnia zadzwoniła do niego Gönül i poprosiła o pomoc.

- Powiedziała, że przebywa w więzieniu i wtedy dowiedziałem się, że mam córkę. "Zaopiekuj się naszą córką" – usłyszałem.

Wstrząśnięta tym, co dopiero usłyszała Naciye wesprze brata dobrym słowem.

- Tak podpowiedziało ci serce, prawda?

- Tak - odpowie Bulet.

Naciye zacznie podważać to, że Zeynep jest córką jej brata. Stwierdzi, że brakuje dowodu, testu DNA, a Bulet bazuje jedynie na słowach Gönül, która mogła go okłamać.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 55. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege jest zły na Belkis, która chciała przekupić Zeynep. Naciskany przez Naciye Bülent przyznaje się w końcu, że Zeynep jest jego córką. Murvet nie wierzy Yildiz i domaga się przeprosin od Firdevs. Suat postanawia wykorzystać sytuację z Yildiz i doprowadzić do swojego rozwodu.

Kiedy oglądać 55 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 55. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 17 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 55. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ. Zobacz, jak Bülent wyzna w końcu prawdę!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.