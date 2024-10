Miłość i nadzieja. Berk chce skrzywdzić Elif. Kuzey zacznie go okładać pięściami!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan zastawia pułapkę na Elif. Kuzey ruszy na ratunek

Handan dowiedziała się, że Kuzey całował się z Elif i teraz jej nie odpuści. Zdeterminowana, by wyeliminować rywalkę, brunetka usnuje mroczny plan. Pod pretekstem, wyśle Elif do domu Berka – rywala Kuzeya, który pozywał jego kancelarię o odszkodowanie.

Ten ruch zaniepokoi nawet Didem, która przecież nie lubi Elif.

- Pani Handan, a jeśli ten człowiek ją skrzywdzi? - zapyta poruszona dziewczyna.

Handan puści tę uwagę mimo uszu.

- O chciałabym, żeby coś jej zrobił, tak uwolnilibyśmy od niego kancelarię! - zacznie Handan, ale kiedy zobaczy przerażenie w oczach Didem, od razu spuści z tonu

- Żartuję, nic jej nie będzie, Elif lubi takich mężczyzn – doda.

Przypuszczenia Didem okażą się słuszne. Ten nieobliczalny mężczyzna postanowi uwięzić i skrzywdzić rudowłosą! Na szczęście Kuzey na to nie pozwoli! Prawnik nie zawaha się ani chwili i od razu ruszy na ratunek.

Zachowanie Berka tak rozwścieczy Kuzeya, że w 60. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" znowu dojdzie do bójki!

Jeśli jeszcze raz się do niej zbliżysz, to pożałujesz. Rozliczymy się z tobą w sądzie - pogrozi Berkowi Kuzey.

Miłość i nadzieja odcinek 60. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege nie przyjmuje do wiadomości, że Zeynep zamierza zakończyć ich związek. Kuzey przychodzi z pomocą osaczonej przez Berka Elif. Yildiz wciąż nie daje się przekonać Suatowi. Handan wmawia Berkowi, że Elif go okradła. Suat przekonuje się, że nie uda mu się gładko przeprowadzić rozwodu.

Kiedy oglądać 60 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 60. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 24 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 60. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ. Zobacz, jak Kuzey rzuci się na Berka, gdy ten zaatakuje Elif.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.