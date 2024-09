Miłość i nadzieja. Naciye jako pierwsza odkryje prawdę o Zeynep i Gönül! Tak się dowie

Spis treści

Miłość i nadzieja. Naciye pozna prawdę o Zeynep i Gönül

Wścibska matka Kuzeya najpierw dowiedziała się o jego romansie z Elif i kategorycznie zabroniła mu się z nią spotykać, a teraz spróbuje odkryć prawdę o Zeynep. Naciye ucieknie się do szantażu – tak wejdzie w posiadanie zdjęcia przedstawiającego Zeynep i Gönül!

Przeczytaj także: Miłość i nadzieja. Feraye odbiera telefon od Gönül. Teraz się zacznie!

Miłość i nadzieja odcinek 50. Przeczytaj streszczenie odcinka

Naciye zastrasza Fusun i dzięki temu odkrywa, kto jest córką Gönül. Handan dowiaduje się o zdjęciach mających skompromitować Suata. Melis wciąż prześladuje Zeynep. Podkrada jej pieniądze z torebki. Firdevs odkrywa, z kim Suat ma romans.

Kiedy oglądać 50. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 50. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 10 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 50. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.