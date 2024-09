Miłość i nadzieja. Szokująca zemsta w tureckim serialu. Firdevs wypchnie ciotkę Elif z balkonu

Spis treści

Romans Suata z serialu Miłość i nadzieja wyjdzie na jaw

Turecki serial "Miłość i nadzieja" przyciąga przed ekrany widzów za sprawą emocjonujących, pełnych intryg, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji. Już niebawem atmosfera w tureckiej telenoweli ponownie zgęstnieje, ale tym razem nie będzie to "sprawka" Elif. Na pierwszy plan wysunie się za to jej ciotka Yildiz, którą w przeszłości łączyła romantyczna relacja z ojcem Handan – Suatem.

Jak się dowiedzieliśmy, Firdevs, czyli żona Suata i matka Handan o wszystkim się dowie i wpadnie w szał! Ta wiadomość będzie początkiem lawiny dramatycznych wydarzeń. Wzburzona Firdevs, postanowi skonfrontować się z Yildiz.

Zwabi ją do swojej rezydencji i tam dojdzie między nimi do ostrej wymiany zdań. Wtedy okaże się, że Firdevs i Yildiz pochodzą z tej samej wioski, tylko tej pierwszej się poszczęściło i żyje jak królowa, a ta druga klepie biedę.

- Tanie kochanki takie jak ty właśnie takie są, Suat dobrze się z nimi bawi, ale zawsze do mnie wraca – rzuci Firdevs.

- Jesteś jego żoną tylko ze względu na jego majątek, sama jesteś spłukana – wygarnie jej Yildiz.

Firdevs zacznie ją wtedy szarpać za włosy i wyciągnie na balkon. "To się dzisiaj skończy" – powie, a następnie wypchnie kochankę Suata z balkonu!

Upadek z balkonu w serialu Miłość i nadzieja. Co będzie z Yildiz?

Zdrada Suata doprowadzi do tragedii. Ciotka Elif upadnie z wysokości, a jej życie zawiśnie na włosku. W tym czasie pod dom Firdevs dotrą zaniepokojeni Elif z Kuzeyem. To własnie dzięki nim Elif szybko zostanie przewieziona do szpitala.

Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Czy Yildiz przeżyje? I czy Firdevs zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny?

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, co się wydarzy.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.