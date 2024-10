Miłość i nadzieja. Handan aż zemdleje z nerwów! Kuzey dowie się, co zrobiła

Miłość i nadzieja. Czy Elif wyjdzie z aresztu? Oto, co zrobi Kuzey! Streszczenie odcinka 65 Ask ve umut (31.10.2024)

Miłość i nadzieja. Kuzey pozna prawdę. Handan zemdleje!

Ostatnio Kuzey przyłapał Handan, jak wychodziła od Berka i od tej pory nie daje mu to spokoju. Prawnik przeczuwa, że jego narzeczona przyczyniła się do tego, że Elif została oskarżona o kradzież i trafiła do aresztu.

- Uważaj na swoja narzeczoną. Po raz ostatni dobrze ci radzę – powie Berk.

Berk zadzwoni później do Handan i powie jej, że Kuzey już o wszystkim wie. Chwilę później brunetka zemdleje!

- Wszystko zaplanowała, to sprawka Handan – powie sam do siebie Kuzey.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 66. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege dowiaduje się, co spotkało Zeynep. Dziewczyna zamieszkuje w skromnym pokoju. Do Kuzeya dociera ekspertyza skradzionego wisiorka. Oszustwa Berka wychodzą na jaw. Mürvet martwi się o Elif. Ege wyznaje Bülentowi, że zakochał się w Zeynep.

Kiedy oglądać 66 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 66. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 5 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama…

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.