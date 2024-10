Miłość i nadzieja. Czy Elif wyjdzie z aresztu? Oto, co zrobi Kuzey!

Miłość i nadzieja. Bülent odkryje, co zrobiła Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!". Streszczenie odcinka 63 Ask ve umut (29.10.2024)

Miłość i nadzieja. Elif trafi do aresztu. W celi rozegra się dramat! Streszczenie odcinka 64 Ask ve umut (30.10.2024)

Miłość i nadzieja. Czy Kuzey uratuje Elif przed więzieniem?

Elif z serialu "Miłość i nadzieja" trafiła do policyjnego aresztu. Dziewczyna została niesłusznie oskarżona o kradzież i chociaż nie popełniła żadnego przestępstwa, oddała się w ręce policji, aby ochronić Kuzeya. Jej sytuacja wydaje się beznadziejna. Elif w 65. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zacznie tracić nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy i sprawiedliwość.

Kuzey nie zamierza jednak rezygnować i od razu zaangażuje się w jej obronę. Prawnik spotka się nawet z Berkiem i spróbuje go nakłonić, żeby wycofał oskarżenie wobec Elif. Tymczasem on zasugeruje, że problemy tworzy ktoś w jego otoczeniu.

Zobacz: Miłość i nadzieja. Handan nie odpuści! Tak Elif na oczach Kuzeya odda się w ręce policji!

Kuzey zleci ekspertyzę dowodu w sprawie. Czy biżuteria, która została znaleziona przy Elif rzeczywiście była związana z przestępstwem, czy też została podłożona, aby zaszkodzić dziewczynie?

- Zostaw mnie, pomyśl o sobie i biurze – powie zapłakana Elif, gdy Kuzey odwiedzi ją w areszcie.

- Jeśli jest miłość, zawsze jest nadzieja. Nie bój się, uratuję Cię, tylko absolutnie nie przyznawaj się do winy – powie prawnik.

Co będzie dalej? Zobacz, co prawnik zostawi Elif w galerii.

Czytaj także: Miłość i nadzieja. Bülent odkryje, co zrobiła Naciye! "Nie chcę cię więcej widzieć!"

Kiedy oglądać 65 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 65. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 31 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 65. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...