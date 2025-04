Zatoka szpiegów 2. Nagła zmiana emisji w TVP! W kwietniu widzowie już nie zobaczą nowego odcinka

Dlaczego nie ma 18 odcinka serialu "Zatoka szpiegów 2" w niedzielę 27.04.2025 roku o 20.20 w TVP1?

Widzowie serialu „Zatoka szpiegów 2” będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w niedzielę 27.04.2025 roku o 20.20 TVP1 nie pokaże premierowego 18 odcinka ich ulubionego serialu na swojej antenie. Stacja zdecydowała się nagle zmienić swoją ramówkę, w efekcie czego uwielbiana produkcja musiała z niej wylecieć, gdyż nie znaleziono dla niej miejsca!

Ale skąd taka decyzja, skoro tego dnia nie przypada żadne święto, które wcześniej i tak nie było przeszkodą do emisji 17 odcinka serialu "Zatoka szpiegów 2", wypadającego w Niedzielę Wielkanocną? Otóż w tym przypadku Telewizja Polska miała ważny powód! Jaki?

Co pokaże TVP1 zamiast premierowego 18 odcinka serialu "Zatoka szpiegów 2"?

TVP1 nie pokaże premierowego 18 odcinka serialu „Zatoka szpiegów 2” w niedzielę 27.04.2025 roku o 20.20 na swojej antenie z uwagi na koncert "Tysiąclecie Korony Polskiej", który musiał zostać przeniesiony z soboty 26.04.2025 roku na wspominaną niedzielę z uwagi na pogrzeb zmarłego papieża Franciszka!

A to dlatego, że tego dnia prezent Polski postanowił wprowadzić dzień żałoby narodowej, który będzie obowiązywał od północy z piątku na sobotę, do północy z soboty na niedzielę. I z tego względu Telewizja Polska zdecydowała się przenieść imprezę masową na kolejny dzień akurat w trakcie emisji serialu "Zatoka szpiegów 2", który będzie musiał ustąpić jej miejsca, gdyż koncert zacznie się już o godzinie 20 i potrwa aż do 21.55.

I tuż po nim TVP1 już wróci do swojej normalnej emisji i pokaże kolejny odcinek reality show "Sanatorium miłości", ale bez "Zatoki szpiegów 2", która już się nie zmieści! Tym bardziej, że następujący po nim normalnie program i tak już zacznie się z opóźnieniem, gdyż nie tak jak do tej pory o 21.20, a 21.55! Zatem o miejscu dla serialu już nie będzie mowy!

Kiedy będzie można zobaczyć 18 odcinek serialu „Zatoka szpiegów 2” w TVP1 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów serialu „Zatoka szpiegów 2” mamy dobrą wiadomość, gdyż premierowy 18 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą już tydzień później w niedzielę 4.05.2025 roku oczywiście w TVP1!

A jeśli ktoś nie wytrzyma i będzie chciał zobaczyć go wcześniej, to będzie mógł to uczynić za pośrednictwem platformy vod.tvp.pl, gdzie premierowy 18 odcinek serialu "Zatoka szpiegów 2" pojawi się już 27.04.2025 roku tuż po normalnej emisji serialu o godzinie 20.20. Tyle tylko, że za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jak ktoś nie będzie chciał tego uczynić, to pozostanie mu poczekać do normalnej emisji w TVP1!

A gwarantujemy, że warto, gdyż emocji w 18 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" nie zabraknie! Tym bardziej, że będzie to przedostatni odcinek przed końcem 2 sezonu, w trakcie którego będzie miało dojść do sabotażu Bismarcka, jednak ten zostanie utrudniony, a Eva (Sonia Mietielica) znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie! Cz Franz (Bartosz Gelner) zdoła ją ocalić? Tego dowiemy się już w 18 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

Ale co najważniejsze, ta zmiana w emisji 18 odcinka serialu "Zatoka szpiegów 2" będzie wyłącznie jednorazowa, gdyż od przyszłego tygodnia produkcja już wróci do normalnej emisji i tydzień po tygodniu w niedziele o 20.20 w TVP1 pokaże 2 ostatnie odcinki tego sezonu!

- Wiemy, jak bardzo wypatrujecie najnowszego odcinka "Zatoki szpiegów" Będzie na Was czekać w niedzielę 4 maja o 20:20 w TVP1 W najbliższą niedzielę o 20:00 pokażemy wielki koncert "Tysiąclecie Korony Polskiej" #naŻywo z Błoń PGE Narodowy - wstęp wolny - poinformowała Telewizja Polska na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie.