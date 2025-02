Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Kiedy finał 1. sezonu? Znamy przybliżoną datę emisji ostatniego odcinka!

Fani serialu "Miłość i nadzieja" od miesięcy śledzą zawiłe losy Kuzeya, Elif, Zeynep czy Bülenta, a pytanie "kiedy finał?" pojawia się coraz częściej. Choć dokładna data emisji ostatniego odcinka 1. sezonu w Polsce nie została jeszcze ogłoszona, mamy pewne przypuszczenia, które mogą was zainteresować. Wygląda na to, że pierwszy sezon zakończy się już za kilka miesięcy! Oto, co wiemy na ten moment. Koniecznie zajrzyj również do naszej galerii ZDJĘĆ, bo tam zdradzamy, co wydarzy się w finale 1. sezonu serialu "Miłość i nadzieja".