Tak będą wyglądać zaręczyny Kuzeya z Handan! Uroczystość na oczach zapłakanej Elif

Miłość i nadzieja. Kuzey drugi raz poprosi Handan o rękę

Pamiętacie pierwsze zaręczyny Handan i Kuzeya? Prawnik oświadczył się na początku serialu "Miłość i nadzieja", a dalej wydarzyło się tyle, że głowa mała!

Kuzey i Elif zbliżyli się do siebie, dlatego związek z Handan się rozpadł. Brunetka tak tego nie zostawiła i zaczęła kopać pod Elif dołki; jeden, drugi, trzeci, aż w końcu skutecznie udało jej się skompromitować rudowłosą w oczach Kuzeya.

Elif i Kuzey się rozstali, a w ostatnich odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" w 2024 roku prawnik wróci do Handan i to jej się oświadczy! Odpowiedź będzie pozytywna!

Oczywiście – nauczeni doświadczeniem – bliscy Handan nie będą długo zwlekać i błyskawicznie zorganizują uroczystość zaręczyn (nişan) w swoim domu.

Miłość i nadzieja. Elif będzie musiała patrzeć, jak Kuzey zaręcza się z Handan

Co ciekawe, na chwilę przed zaręczynami, Handan zmusi Elif, aby podjęła pracę służącej w jej rodzinnym domu. Tak Elif znajdzie się w centrum wydarzeń i będzie nauczonym świadkiem zaręczyn Kuzeya z Handan.

Załamana dziewczyna ze łzami w oczach będzie usługiwać zebranym, to właśnie Elif poda wszystkich tradycyjną turecką kawę, a w pewnym momencie Handan każe jej nagrać na pamiątkę fragment ceremonii.

Nasza jedyna Handan, oddajemy cię Kuzeyowi, gratulacje dla was [...] Przeznaczenie się dopełnia. Los skrzyżował ich ścieżki w dzieciństwie, później były oczywiście przeszkody – powie w pewnym momencie dumny Suat i zacznie oczerniać Elif.

Miłość i nadzieja odcinek 100. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey prosi Handan o rękę. Trwają przygotowania do ślubu pary. Naciye próbuje dowiedzieć się od Elif, co tak naprawdę się wydarzyło. Tymczasem Handan zmusza rywalkę, by podjęła u nich pracę sprzątaczki. Yildiz odwiedza fałszywego lekarza, Selima.

Kiedy oglądać 100. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 100. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 27 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.