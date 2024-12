Miłość i nadzieja. Tak Kuzey oświadczy się Handan. Elif będzie im usługiwać!

Spis treści

Elif w dramatycznych tarapatach! Kuzey ją zostawi

W ostatnich odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" w 2024 roku będzie się działo! Widzowie będą świadkami kolejnej podłej intrygi, której ofiarą padnie Elif. Dziewczyna po raz kolejny zostanie wrobiona w kradzież, ale tym razem konsekwencje okażą się dużo bardziej dotkliwe.

Kuzey, który do tej pory zawsze stawał po stronie swojej ukochanej, teraz nie będzie już w stanie jej zaufać. Prawnik odkryje prawdziwą tożsamość Elif oraz jej rodzinne sekrety, a to tylko pogłębi jego rozczarowanie.

- Nic nie zrobiłam, jestem niewinna – będzie zapewniać Elif, ale prawnik nie posłucha.

- Wystarczy! Wystarczy już tego – krzyknie tak, że aż nogi się pod Elif ugną.

Kuzey straci zaufanie do Elif i zaręczy się z Handan!

Zamiast stanąć po stronie Elif, Kuzey w 100. odcinku tureckiej telenoweli podejmie decyzję, która zszokuje widzów - poprosi o rękę jej największą rywalkę, Handan!

Czy nadal chcesz wyjść za mnie za mąż? - zapyta, a jaka będzie odpowiedź Handan? Tego dowiesz się z galerii ZDJĘĆ.

Czy Elif zdoła oczyścić swoje imię, czy też oskarżenia i zdrada na zawsze zniszczą jej życie?

Miłość i nadzieja odcinek 100. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey prosi Handan o rękę. Trwają przygotowania do ślubu pary. Naciye próbuje dowiedzieć się od Elif, co tak naprawdę się wydarzyło. Tymczasem Handan zmusza rywalkę, by podjęła u nich pracę sprzątaczki. Yildiz odwiedza fałszywego lekarza, Selima.

Kiedy oglądać 100. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 100. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 27 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 100. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.