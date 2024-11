Miłość i nadzieja. Elif w tarapatach! Zostanie uprowadzona i wrobiona w kradzież

Spis treści

Miłość i nadzieja. Elif w tarapatach! Znowu zostanie wrobiona w kradzież

Łatwowierność Elif znów wpędzi ją w niebezpieczną sytuację! W 93. odcinku "Miłości i nadziei" dziewczyna zostanie uwikłana w kradzież pieniędzy i porwana przez człowieka Suata. To jednak dopiero początek jej kłopotów. Czy Kuzey zdąży ją uratować?

Suat poleci swojemu współpracownikowi, aby Elif poznała kod dostępu do jego sejfu. Dziewczynie zostanie podrzucona karteczka z kodem, którą przeczyta.

Później Suat rozkaże swojemu człowiekowi, aby opróżnił sejf i uprowadził Elif, zrzucając na nią kradzież. Kiedy Elif połapie się, że coś jest nie tak, będzie już za późno.

- Kręci mi się w głowie – powie Elif ledwo trzymając się na nogach, bo Kublai ją otumani.

Czy Kuzey zdąży ją uratować i odkręci wszystko?

Miłość i nadzieja odcinek 93. Przeczytaj streszczenie odcinka

Elif zaczyna podejrzewać, że Kubilay coś knuje. Feraye składa Kuzeyowi ofertę. Chce, by zajął się jej sprawą rozwodową. Melis stara się zdobyć poparcie matki Egego. Tymczasem on zamierza oświadczyć się Zeynep. Kuzey ponownie musi ruszyć na pomoc Elif.

Kiedy oglądać 93 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 93. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 13 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 93. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.