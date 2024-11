Dziedzictwo. To dlatego Duygu porzuci Alego w dniu ślubu! Policjantka z Emanet wyjawi wszystko we wzruszającym liście!

"Wyjdziesz za mnie?" – Tak Handan poprosi Kuzeya o rękę

Handan od tygodni udaje paraliż i porusza się na wózku inwalidzkim, żeby wzbudzić litość i odzyskać ukochanego. W 92. odcinku brunetka weźmie sprawy w swoje ręce i sama oświadczy się Kuzeyowi.

Siedząc na wózku inwalidzkim przy świątecznej choince, Handan wyciągnie rękę z pudełeczkiem z obrączkami, otworzy je i z uśmiechem powie:

Teraz moja kolej, wyjdziesz za mnie? Widzę, że jesteś zaskoczony, ale kochanie, nie zawsze mężczyźni oświadczają się kobietom. My będziemy mieli co opowiadać swoim dzieciom – wyzna.

Kuzey będzie bardzo zaskoczony, ale zachowa zimną krew i zareaguje... dyplomatycznie. Co zrobi prawnik? Wszystkiego dowiesz się z naszej galerii.

Miłość i nadzieja odcinek 92. Przeczytaj streszczenie odcinka

Handan nieoczekiwanie prosi Kuzeya, by został jej mężem. Bülent nie rozumie, dlaczego Feraye upiera się przy rozwodzie. Elif nie zdradza jednak do końca Kuzeyowi prawdy na swój temat. Tymczasem on szuka kartki z hasłami. Dziewczyna coś sobie przypomina.

Kiedy oglądać 92 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 92. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 12 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.