Miłość i nadzieja. Tak będą wyglądać zaręczyny Handan i Kuzeya. Bardzo smutny obrazek

Miłość i nadzieja. Czy Kuzey poprosi Handan o rękę?

Chociaż Kuzey nic nie czuje do Handan, to już niebawem wyprawione zostanie dla nich przyjęcie zaręczynowe. Firdevs i Suat zrobią wszystko, żeby zaręczyny ich córki z przystojnym prawnikiem były huczne i wystawne.

W domu Handan zjawi się Bülent ze swoją żoną i siostrą, czyli matką Kuzeya. Rodziny będą czekać na przybycie Handan i Kuzeya, którzy ostatecznie się nie zjawią!

Narzeczeni nie będą odbierać telefonów. "Może coś się stało?" - zacznie panikować Firdevs.

O tym, co spotkało Handan i Kuzeya dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ. Tam zdradzamy wszystkie szczegóły tego wątku.

Miłość i nadzieja odcinek 22. Przeczytaj streszczenie odcinka

Zeynep i Ege starają się wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać ich życie za 10 lat. Rodziny Kuzeya i Handan spotykają się na ich przyjęciu zaręczynowym, jednak główni bohaterowie nie przybywają. Cigdem przekazuje Ferye prawdę na temat Taylana. Kuzey i Elif jadą do Ankary na spotkanie z ministrem.

Kiedy oglądać 22. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 22. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 2 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 22. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ. Tak będzie wyglądać przyjęcie zaręczynowe Kuzeya i Handan.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.