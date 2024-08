Miłość i nadzieja. Tak Handan dowie się, że jest w ciąży z Kuzeyem! Zrobi test przy Elif

Spis treści

Handan pomoże swojemu ojcu i wspólnymi siłami wytrącą Elif dowody z ręki w sprawie śmierci budowlańca. Następnie brunetka zbliży się do rywalki, aby ją udobruchać i odciągnąć jej uwagę od całej sprawy. Elif będzie przekonana, że widziała ojca Handan, jak ten wręczał świadkowi pieniądze za milczenie, ale Handan wszystkiemu zaprzeczy.

Miłość i nadzieja. Handan i Kuzey będą mieli dziecko?

W jednym z wrześniowych odcinków serialu "Miłość i nadzieja" Elif i Handan wpadną na siebie na ulicy. Brunetka nagle źle się poczuje, a Elif otoczy ją opieką i zabierze do apteki.

Od rana boli mnie brzuch, jestem senna i zmęczona – powie Handan.

Farmaceutka zmierzy jej ciśnienie, ale zapyta także, czy spóźnia jej się okres, a Handan przytaknie głową. Panie kupią więc test ciążowy i obie udadzą się do domu Kuzeya.

Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości — dwie kreski! Handan nie będzie w stanie ukryć swojej radości. W końcu marzenie o założeniu rodziny z Kuzeyem może się spełnić.

Co ciekawe, w tym kluczowym momencie towarzyszyć jej będzie Elif, która od dawna żywi uczucia do Kuzeya. Choć między kobietami do tej pory iskrzyło, tym razem Elif okaże się wsparciem dla Handan.

Bardzo kocham Kuzeya i on mnie. Wkrótce się pobierzemy i będziemy mieć dziecko – wyzna Elif Handan.

Jak zareaguje Kuzey na wieść, że zostanie ojcem?

Odkrycie, że Handan jest w ciąży, wywoła lawinę wydarzeń. Gdy prawnik zjawi się w domu, spanikowana Handan wrzuci swój test ciążowy do torebki Elif i przemilczy sprawę. Następnie przekaże radosną nowinę swojej matce, ale Firdevs nie podzieli entuzjazmu córki.

Co ludzie powiedzą i matka Kuzeya? Nie macie jeszcze ślubu! - powie przerażona.

Co będzie dalej? Czy Elif pogodzi się z myślą, że jej rywalka będzie mieć dziecko z mężczyzną, którego ona sama kocha? A może ta sytuacja jeszcze bardziej zaostrzy rywalizację między kobietami? Zdradzamy, że to właśnie Elif powie Kuzeyowi, że Handan jest z nim w ciąży!

Po szczegóły zajrzyj do naszej galerii ZDJĘĆ. Tam wszystko zdradzamy. Co czeka Handan, Elif i Kuzeya? Oj, będzie się działo!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

