Miłość i nadzieja. Handan szpieguje dla ojca Elif i Kuzeya! Zrób coś z tą dziewczyną

Miłość i nadzieja. Handan zacznie szpiegować Elif i Kuzeya

Elif i Kuzey do późnych godzin nocnych pracują nad sprawą śmierci pracownika na budowie. Dziewczyna znajdzie świadka i namówi go, aby złożył zeznania. Ojciec Handan wie, że ta sprawa może zakończyć całą jego karierę, dlatego poprosi córkę, żeby dla niego szpiegowała! A gdy ta odmówi, zacznie ją straszyć!

Nie chcesz pomóc ojcu? Ta stażystka się koło niego kręci. Córko znam mężczyzn, dziś razem pracują, jutro się w sobie zakochują… - zasugeruje biznesmen.

Handan od razu zaprotestuje i stwierdzi, że "Kuzey taki nie jest", ale ojciec dalej będzie podsycał jej strach.

- Dobrze, to w takim razie nie idź do biura, nie pomagaj ojcu i strać Kuzeya na rzecz tamtej dziewczyny – powie chłodno Suat i odejdzie.

Handan będzie kłębkiem nerwów, aż w końcu zacznie podsłuchiwać prawników w kancelarii. Tak dowie się, że Elif znalazła świadka!

Wkrótce świadek zrezygnuje jednak ze składania zeznań. Elif odkryje, kto go uciszył, ale jeśli podzieli się tą informacją z Kuzeyem, to wiele może się zmienić…

Miłość i nadzieja odcinek 28. Przeczytaj streszczenie odcinka

Murvet znajduje naszyjnik, który Suat miał podarować Yildiz. Jest przekonana, że to prezent dla niej, co wywołuje poważne komplikacje. Suat namawia Handan, by zaczęła szpiegować w kancelarii Bülenta. Ege jest zły na ojca. Zarzuca mu brak uczciwości.

Kiedy oglądać 28. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 28. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 10 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.