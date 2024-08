Miłość i nadzieja. Pierwszy pocałunek Elif i Kuzeya. A to wszystko zaraz po zaręczynach!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Kuzey po oświadczynach z Handan pocałuje Elif

Już pokazywaliśmy, jak będą wyglądać zaręczyny Handan i Kuzeya w serialu "Miłość i nadzieja". Niestety, prawnik nie posłucha serca i kierując się wyłącznie rozumem oświadczy się Handan w restauracji, z dala od bliskich, którzy będą na nich czekać w domu.

Uradowana Handan będzie stale fotografować dłoń, którą zacznie zdobić okazały brylant, a Kuzey? Przystojny prawnik spakuje walizkę w 23. odcinku tureckiej telenoweli i wyjedzie razem z Elif poza miasto. Sprawy służbowe bardzo ich zbliżą.

Wieczorem przy restauracyjnym barze, Elif skradnie Kuzeyowi pocałunek, a ten jej nie odtrąci! Co będzie dalej? Czy dojdzie między nimi do czegoś więcej?

Polecamy również: Czy Elif i Kuzey będą razem? Wstrząsający finał miłosnej historii!

Miłość i nadzieja odcinek 23. Przeczytaj streszczenie odcinka

Belkis próbuje dociec, dlaczego Ege nie wraca do domu. Feraye uważa, że wraz z Bülentem powinni się dowiedzieć, kto jest ojcem Zeynep. Tymczasem ona jest wdzięczna Egemu za naprawienie pióra. Spontanicznie rzuca mu się na szyję. Znika pierścionek zaręczynowy Handan. Kuzey i Elif spędzają razem czas na wyjeździe służbowym.

Kiedy oglądać 23. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 23. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 3 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 23. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ. Co się stanie z pierścionkiem Handan?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"