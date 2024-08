Miłość i nadzieja. Elif boi się wrócić do pracy. Kuzey podle ją potraktuje!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Kuzey każe zapomnieć Elif o tym, co między nimi zaszło

Zaraz po zaręczynach z Handan, Kuzey wyjechał razem z Elif za miasto, a w trakcie wyjazdu służbowego doszło między nimi do zbliżenia. Upojona alkoholem Elif pocałowała swojego pracodawcę, a on odwzajemnij ten gest.

Elif nie będzie mogła zapomnieć o co między nimi zaszło. Następnego dnia, już w drodze powrotnej, Kuzey postawi jednak sprawę jasno:

Elif, nie poruszajmy więcej tego tematu. Zapomnijmy o tym. Nic wielkiego przecież się nie stało – powie stanowczo Kuzey.

Po tych słowach dziewczyna będzie się bała wrócić do pracy i cały wieczór spędzi na rozmyślaniach o prawniku. "Złożę rezygnację" - poinformuje swojego przełożonego.

On w tym samym czasie spotka się z Handan, która obdaruje go bukietem kwiatów i bombonierką w kształcie serca!

Miłość i nadzieja odcinek 26. Przeczytaj streszczenie odcinka

Pierścionek Handan zostaje odnaleziony przez Firdevs. Suat spotyka się z Yildiz. Relacje Feraye i Bülenta poważnie się komplikują z powodu tajemnic, które skrywa mężczyzna. Arda zakochuje się w swojej tajemniczej wybawczyni. Po ostatnich wydarzeniach Elif obawia się powrotu do pracy.

Kiedy oglądać 26. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 26. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 6 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.