Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey razem przeciwko ojcu Handan! Blady strach padnie na Suata

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey połączą siły przeciwko ojcu Handan

Elif nie zjawia się w kancelarii, ale Kuzeyowi udaje się ją odnaleźć. Prawnik próbuje nakłonić ją do powrotu i ponownie nawiąże do pamiętnego wieczoru podczas którego się pocałowali.

- Wiem, że się tego wstydzisz, ale ja też cię pocałowałem. Nie powinienem, ale zrobiłem to… - wyzna.

Elif podrze w końcu wypowiedzenie, które złożyła na biurku Kuzeya i wróci do pracy. Oboje zajmą się sprawą kobiety, której syn zginął na budowie ojca Handan!

- Zabili mojego syna, zginął na budowie. Polecili mi pana Kuzeya, powiedzieli, że tylko on jest w stanie ukarać morderców – powie zapłakana matka chłopaka.

Czy teraz Kuzey i Elif połączą siły i staną razem przeciwko ojcu Handan?

Miłość i nadzieja odcinek 27. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege wyznaje Ardzie, że się zakochał. Suat zamierza dać Yildiz złoty naszyjnik, by ją udobruchać. Melis nie ukrywa przed Zeynep, że knuje przeciwko niej intrygę. Pewna kobieta prosi Kuzeya o pomoc w sprawie dotyczącej śmierci jej syna. Okazuje się, że na jednej z budów Suata zginął ktoś o tym samym nazwisku.

Kiedy oglądać 27. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 27. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 9 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.