Miłość i nadzieja. Tak Elif i Kuzey spędzą ostatnie chwile razem. Będą tacy szcześliwi!

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Elif i Kuzey szykują się do ślubu. Tak będą wyglądać ich ostatnie wspólne chwile przed tragedią!

Elif i Kuzey wrócą do siebie i zaczną planować swój ślub, ale nie będzie im dane żyć długo i szczęśliwie. Już za kilka tygodni w serialu "Miłość i nadzieja" rozegra się prawdziwy dramat, ale zanim wydarzy się tragedia zakochani będą świętować triumf prawdziwej miłości w rodzinnym gronie. Konieczniej zerknij do galerii i zobacz, co wydarzy się na chwilę przed porwaniem i śmiercią Elif.