Miłość i nadzieja. Kuzey porzuci Handan w dniu ślubu! Ona mu tego nie daruje

Spis treści

Kuzey dowie się prawdy o Handan – ślub zamieni się w koszmar!

Ślub Handan i Kuzeya jednak się nie odbędzie. Kuzey tuż przed ceremonią odkryje, że Handan od miesięcy go oszukiwała udając, że nie może chodzić. Wściekły, postanowi porzucić ją w najważniejszym dniu jej życia, dając jej przy tym srogą nauczkę.

- Do końca życia będziesz cierpieć z powodu wyrzutów sumienia – powie Kuzey, który na klifie zmusi Handan, aby wstała z wózka inwalidzkiego i przestała udawać sparaliżowaną.

- Nie możesz mnie tak zostawić – będzie rozpaczać Handan, ale prawnik nie będzie już jej słuchał.

Kuzey zostawi Handan, a ona zagrozi tragicznymi konsekwencjami!

Kuzey wróci później do Elif i para zacznie planować ślub. Ale Handan nie odpuści. W dniu jej ślubu z Kuzeyem znowu dojdzie do dramatycznych zdarzeń. Handan zamiast odwołać uroczystość, zagrozi, że jeśli Kuzey nie zjawi się na ślubie, zamiast wesela odbędzie się… pogrzeb!

Oby twój syn pojawił się dziś w tym domu, bo ja mam wesele! Inaczej odbędzie się pogrzeb! - zagrozi zdesperowana Handan w rozmowie z Naciye.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak będzie wyglądał pogrzeb Elif. Pokazujemy ostatnie pożegnanie ukochanej Kuzeya

Przed widzami serialu "Miłość i nadzieja" jeden z najbardziej dramatycznych momentów w całym serialu. Handan będzie gotowa posunąć się do ostateczności, by zrealizować swój plan. Kuzey z kolei będzie musiał podjąć decyzję - czy stanie z nią przed ołtarzem, pomimo oszustwa, które wyszło na jaw?

- Mam dziś wesele, wszyscy będziemy tańczyć... - oznajmi zdesperowana Handan.

Po więcej szczegółów zajrzyj do naszej galerii ZDJĘĆ. Tam krok po kroku wyjaśniamy, co dokładnie wydarzy się w serialu i jaką decyzję podejmie prawnik!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Sprawdź także: Finał Miłość i nadzieja. Taki będzie koniec całej historii! Co wydarzy się w ostatnim odcinku?

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.