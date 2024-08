Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3030: Sofia zaatakowana przez Cezarego i jego matkę! Rawiczowie nie zostawią jej w spokoju

W odcinku 3030. serialu "Barwy szczęścia" po wakacjach Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) znowu będzie w swoim żywiole. Powróci do manipulowania i intryg. Kiedy uda się jej ściągnąć Cezarego (Marcel Opaliński) z Indii do Polski, od razu przypuści atak na Sofię Bojko (Valeria Gouliaeva) wykorzystując do tego swojego syna. Powie mu, że jest ojcem jej małego Czarka nie mając na to żadnych dowodów. Liczne prośby dziewczyny o zostawienie jej w spokoju nie dadzą żadnego rezultatu