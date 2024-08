Barwy szczęścia. Bezrobotna Sofia z dzieckiem odrzuci pomoc Rawiczów. Nie będzie chciała ich znać

Barwy szczęścia. Karolina wróci nie tylko do Bruna w nowym sezonie! Odbierze Kajtkowi pracę?

"Barwy szczęścia" odcinek 3025 - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Rawiczowa będzie współczuć rzekomemu wnukowi w 3025. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3025. odcinku "Barw szczęścia" Celina przekaże Józefinie wiele bardzo ważnych informacji na temat Sofii. Trzeba przyznać, że detektywka naprawdę spisze się znakomicie. Rawiczowa dowie się smutnych rzeczy – że Bojko z powodu ciąży musiała zawiesić studia doktoranckie i że teraz żyje tylko z zasiłku dla bezrobotnych. Matce Cezarego nie zrobi się żal dziewczyny, tylko swojego domniemanego wnuka, o którym uzna, że żyje w skrajnej nędzy.

Sofia uniesie się dumą w 3025. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Dlatego postanowi przelać na jej konto niewielką sumę pieniędzy na bieżące wydatki. Ale po kilku minutach pieniądze wrócą na rachunek Józefiny. Dumna Sofia nie przyjmie darowizny Rawiczowej:

- Chyba jej bank odrzucił mój przelew – powie Brońskiej zdumiona Józefina.

- To nie bank. Sofia odesłała pani pieniądze – odpowie Celina (za: Swiatseriali.interia.pl).

Sofia nie będzie chciała mieć nic wspólnego z Rawiczami w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Kiedy po kilku minutach zadzwoni telefon Józefiny, okaże się, że to Sofia. Bojko będzie mieć nadzieję, że kiedy zdecydowanie przekaże Rawiczowej swoje stanowisko w sprawie wsparcia finansowego, do matki Cezarego wreszcie dotrze, że nie chce od niej ani od jej syna absolutnie nic. Sofia jeszcze raz postara się dać jej do zrozumienia, że nie przyjmie od niej żadnych pieniędzy. Ani pomocy w jakiejkolwiek postaci. Nie będzie też tolerować żadnych form kontaktu. Józefina będzie niepocieszona...